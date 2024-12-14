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Вся льготная ипотека в России работает, заявил Файзуллин - 14.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241214/fayzullin-853574195.html
Вся льготная ипотека в России работает, заявил Файзуллин
Вся льготная ипотека в России работает, заявил Файзуллин - 14.12.2024, ПРАЙМ
Вся льготная ипотека в России работает, заявил Файзуллин
Все решения приняты президентом РФ Владимиром Путиным, вся льготная ипотека, которая сейчас есть, она работает, сказал РИА Новости министр строительства и... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T14:32+0300
2024-12-14T14:32+0300
экономика
россия
ирек файзуллин
недвижимость
льготная ипотека
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Все решения приняты президентом РФ Владимиром Путиным, вся льготная ипотека, которая сейчас есть, она работает, сказал РИА Новости министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. "Все решения руководителем нашей страны приняты, поэтому льготная ипотека, та, которая работает, семейная ипотека, ИТ-ипотека, ипотека сельская, ипотека в новых регионах, ипотека в Дальневосточном федеральном округе - она вся работает", - сказал он РИА Новости на съезде Единой России на вопрос о том, не планируется ли отменить в целом льготную ипотеку. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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россия, ирек файзуллин, недвижимость, льготная ипотека
Экономика, РОССИЯ, Ирек Файзуллин, Недвижимость, льготная ипотека
14:32 14.12.2024
 
Вся льготная ипотека в России работает, заявил Файзуллин

Файзуллин: вся льготная ипотека в России работает, решения приняты Путиным

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИрек Файзуллин
Ирек Файзуллин - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Все решения приняты президентом РФ Владимиром Путиным, вся льготная ипотека, которая сейчас есть, она работает, сказал РИА Новости министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
"Все решения руководителем нашей страны приняты, поэтому льготная ипотека, та, которая работает, семейная ипотека, ИТ-ипотека, ипотека сельская, ипотека в новых регионах, ипотека в Дальневосточном федеральном округе - она вся работает", - сказал он РИА Новости на съезде Единой России на вопрос о том, не планируется ли отменить в целом льготную ипотеку.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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Эксперты объяснили, к чему приведет рост выдач комбинированной ипотеки в РФ
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ЭкономикаРОССИЯИрек ФайзуллинНедвижимостьльготная ипотека
 
 
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