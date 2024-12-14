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Вся льготная ипотека в России работает, заявил Файзуллин

Вся льготная ипотека в России работает, заявил Файзуллин - 14.12.2024, ПРАЙМ

Вся льготная ипотека в России работает, заявил Файзуллин

Все решения приняты президентом РФ Владимиром Путиным, вся льготная ипотека, которая сейчас есть, она работает, сказал РИА Новости министр строительства и... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T14:32+0300

2024-12-14T14:32+0300

2024-12-14T14:32+0300

экономика

россия

ирек файзуллин

недвижимость

льготная ипотека

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Все решения приняты президентом РФ Владимиром Путиным, вся льготная ипотека, которая сейчас есть, она работает, сказал РИА Новости министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. "Все решения руководителем нашей страны приняты, поэтому льготная ипотека, та, которая работает, семейная ипотека, ИТ-ипотека, ипотека сельская, ипотека в новых регионах, ипотека в Дальневосточном федеральном округе - она вся работает", - сказал он РИА Новости на съезде Единой России на вопрос о том, не планируется ли отменить в целом льготную ипотеку. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.

https://1prime.ru/20241213/ipoteka-853562077.html

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россия, ирек файзуллин, недвижимость, льготная ипотека