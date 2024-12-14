https://1prime.ru/20241214/finlyandiya-853580287.html

"Помешать Путину": в Финляндии готовят жуткий план против России

"Помешать Путину": в Финляндии готовят жуткий план против России - 14.12.2024, ПРАЙМ

"Помешать Путину": в Финляндии готовят жуткий план против России

Важно не позволить Владимиру Путину одержать победу на переговорах, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с японским изданием Nikkei. | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T17:18+0300

2024-12-14T17:18+0300

2024-12-14T17:18+0300

вооружения

россия

финляндия

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Важно не позволить Владимиру Путину одержать победу на переговорах, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с японским изданием Nikkei."Важно не позволить Путину одержать победу на переговорах. В нашей истории есть опыт вынужденной потери территорий после войны с СССР", — подчеркнул политик.Орпо отметил, что сотрудничество между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном оказывает сильное влияние на регион Азиатско-Тихоокеанский, поэтому глобальный демократический лагерь должен активизировать свое сотрудничество.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, финляндия, владимир путин