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"Помешать Путину": в Финляндии готовят жуткий план против России - 14.12.2024, ПРАЙМ
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"Помешать Путину": в Финляндии готовят жуткий план против России
"Помешать Путину": в Финляндии готовят жуткий план против России - 14.12.2024, ПРАЙМ
"Помешать Путину": в Финляндии готовят жуткий план против России
Важно не позволить Владимиру Путину одержать победу на переговорах, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с японским изданием Nikkei. | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T17:18+0300
2024-12-14T17:18+0300
вооружения
россия
финляндия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Важно не позволить Владимиру Путину одержать победу на переговорах, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с японским изданием Nikkei."Важно не позволить Путину одержать победу на переговорах. В нашей истории есть опыт вынужденной потери территорий после войны с СССР", — подчеркнул политик.Орпо отметил, что сотрудничество между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном оказывает сильное влияние на регион Азиатско-Тихоокеанский, поэтому глобальный демократический лагерь должен активизировать свое сотрудничество.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, финляндия, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Путин
17:18 14.12.2024
 
"Помешать Путину": в Финляндии готовят жуткий план против России

Премьер Финляндии: важно не позволить России одержать победу на переговорах

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly" Флаг Финляндии
 Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Важно не позволить Владимиру Путину одержать победу на переговорах, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с японским изданием Nikkei.
"Важно не позволить Путину одержать победу на переговорах. В нашей истории есть опыт вынужденной потери территорий после войны с СССР", — подчеркнул политик.
Орпо отметил, что сотрудничество между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном оказывает сильное влияние на регион Азиатско-Тихоокеанский, поэтому глобальный демократический лагерь должен активизировать свое сотрудничество.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия
10 декабря, 17:58
 
ВооруженияРОССИЯФИНЛЯНДИЯВладимир Путин
 
 
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