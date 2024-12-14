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Выборы президента считаются состоявшимися, заявил ЦИК Грузии

Выборы президента считаются состоявшимися, заявил ЦИК Грузии - 14.12.2024, ПРАЙМ

Выборы президента считаются состоявшимися, заявил ЦИК Грузии

Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, так как в них уже приняло участие более половины из полного состава коллегии выборщиков из 300 человек. Об... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T12:00+0300

2024-12-14T12:00+0300

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политика

грузия

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, так как в них уже приняло участие более половины из полного состава коллегии выборщиков из 300 человек. Об этом сообщила спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге."К 11.30 в процессе уже приняли участие более 170 членов коллегии, следовательно, выборы состоялись, так как в них приняли участие более половины полного состава коллегии", — отметила она в рамках брифинга.Президентские выборы в Грузии впервые проводятся не прямым голосованием, а путем голосования коллегии избирателей, в которую входят 300 человек. Единственным кандидатом на пост президента является Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта".Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку, так как считает выборы нелегитимными из-за нелегитимного парламента. Однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в день инаугурации нового президента Зурабишвили должна покинуть свою резиденцию и уступить власть избранному президенту.

https://1prime.ru/20241212/zurabishvili-853534421.html

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