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Выборы президента считаются состоявшимися, заявил ЦИК Грузии - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Выборы президента считаются состоявшимися, заявил ЦИК Грузии
Выборы президента считаются состоявшимися, заявил ЦИК Грузии - 14.12.2024, ПРАЙМ
Выборы президента считаются состоявшимися, заявил ЦИК Грузии
Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, так как в них уже приняло участие более половины из полного состава коллегии выборщиков из 300 человек. Об... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T12:00+0300
2024-12-14T12:00+0300
политика
грузия
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, так как в них уже приняло участие более половины из полного состава коллегии выборщиков из 300 человек. Об этом сообщила спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге."К 11.30 в процессе уже приняли участие более 170 членов коллегии, следовательно, выборы состоялись, так как в них приняли участие более половины полного состава коллегии", — отметила она в рамках брифинга.Президентские выборы в Грузии впервые проводятся не прямым голосованием, а путем голосования коллегии избирателей, в которую входят 300 человек. Единственным кандидатом на пост президента является Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта".Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку, так как считает выборы нелегитимными из-за нелегитимного парламента. Однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в день инаугурации нового президента Зурабишвили должна покинуть свою резиденцию и уступить власть избранному президенту.
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грузия
Политика, ГРУЗИЯ
12:00 14.12.2024
 
Выборы президента считаются состоявшимися, заявил ЦИК Грузии

ЦИК Грузии: выборы президента считаются состоявшимися, условия выполнены

© Unsplash/Etienne Dayer Флаг Грузии
Флаг Грузии
© Unsplash/Etienne Dayer
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, так как в них уже приняло участие более половины из полного состава коллегии выборщиков из 300 человек. Об этом сообщила спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.
"К 11.30 в процессе уже приняли участие более 170 членов коллегии, следовательно, выборы состоялись, так как в них приняли участие более половины полного состава коллегии", — отметила она в рамках брифинга.
Президентские выборы в Грузии впервые проводятся не прямым голосованием, а путем голосования коллегии избирателей, в которую входят 300 человек. Единственным кандидатом на пост президента является Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку, так как считает выборы нелегитимными из-за нелегитимного парламента. Однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в день инаугурации нового президента Зурабишвили должна покинуть свою резиденцию и уступить власть избранному президенту.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Зурабишвили хочет сорвать президентские выборы в Грузии, сообщили СМИ
12 декабря, 20:19
 
ПолитикаГРУЗИЯ
 
 
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