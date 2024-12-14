https://1prime.ru/20241214/gruziya-853573598.html

Кандидат от "Грузинской мечты" Кавелашвили стал президентом Грузии

Кандидат от "Грузинской мечты" Кавелашвили стал президентом Грузии - 14.12.2024, ПРАЙМ

Кандидат от "Грузинской мечты" Кавелашвили стал президентом Грузии

Выборы президента Грузии завершились, трансляция доступна в прямом эфире на сайте парламента страны. | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T13:47+0300

2024-12-14T13:47+0300

2024-12-14T14:01+0300

политика

грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек - ПРАЙМ. Выборы президента Грузии завершились, трансляция доступна в прямом эфире на сайте парламента страны."Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили", — заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.Он также сообщил, что политик получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.Голосование проходило в здании парламента под руководством Центральной избирательной комиссии, при этом оппозиция не участвовала.Оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались работать в законодательном органе, называя выборы сфальсифицированными.Президентские выборы в Грузии впервые проводятся не прямым голосованием, а путем голосования коллегии избирателей, в которую входят 300 человек. Единственным кандидатом на пост президента является Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта".

https://1prime.ru/20241214/gruziya-853572181.html

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грузия