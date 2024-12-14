Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кандидат от "Грузинской мечты" Кавелашвили стал президентом Грузии - 14.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241214/gruziya-853573598.html
Кандидат от "Грузинской мечты" Кавелашвили стал президентом Грузии
Кандидат от "Грузинской мечты" Кавелашвили стал президентом Грузии - 14.12.2024, ПРАЙМ
Кандидат от "Грузинской мечты" Кавелашвили стал президентом Грузии
Выборы президента Грузии завершились, трансляция доступна в прямом эфире на сайте парламента страны. | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T13:47+0300
2024-12-14T14:01+0300
политика
грузия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/11/841381156_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_55a515f5d0d152ae9888ce075dfbb570.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек - ПРАЙМ. Выборы президента Грузии завершились, трансляция доступна в прямом эфире на сайте парламента страны."Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили", — заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.Он также сообщил, что политик получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.Голосование проходило в здании парламента под руководством Центральной избирательной комиссии, при этом оппозиция не участвовала.Оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались работать в законодательном органе, называя выборы сфальсифицированными.Президентские выборы в Грузии впервые проводятся не прямым голосованием, а путем голосования коллегии избирателей, в которую входят 300 человек. Единственным кандидатом на пост президента является Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта".
https://1prime.ru/20241214/gruziya-853572181.html
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/11/841381156_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_f502e5c732c0344d1fa8ed5c1261dce5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
грузия
Политика, ГРУЗИЯ
13:47 14.12.2024 (обновлено: 14:01 14.12.2024)
 
Кандидат от "Грузинской мечты" Кавелашвили стал президентом Грузии

Кавелашвили набрал 224 голоса и был избран президентом Грузии

CC BY-SA 2.0 / George Mel / Flag of Georgia Флаг Грузии
 Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
CC BY-SA 2.0 / George Mel / Flag of Georgia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 14 дек - ПРАЙМ. Выборы президента Грузии завершились, трансляция доступна в прямом эфире на сайте парламента страны.
"Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили", — заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
Он также сообщил, что политик получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
Голосование проходило в здании парламента под руководством Центральной избирательной комиссии, при этом оппозиция не участвовала.
Оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались работать в законодательном органе, называя выборы сфальсифицированными.
Президентские выборы в Грузии впервые проводятся не прямым голосованием, а путем голосования коллегии избирателей, в которую входят 300 человек. Единственным кандидатом на пост президента является Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта".
Флаг Грузии
Выборы президента считаются состоявшимися, заявил ЦИК Грузии
12:00
 
ПолитикаГРУЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала