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Майдан в Грузии провалился, заявил премьер страны Кобахидзе - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Майдан в Грузии провалился, заявил премьер страны Кобахидзе
Майдан в Грузии провалился, заявил премьер страны Кобахидзе - 14.12.2024, ПРАЙМ
Майдан в Грузии провалился, заявил премьер страны Кобахидзе
Попытки совершить в Грузии Майдан провалились, заявил в ходе брифинга премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T14:52+0300
2024-12-14T15:05+0300
политика
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 14 дек - ПРАЙМ. Попытки совершить в Грузии Майдан провалились, заявил в ходе брифинга премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, власти сумели полностью нейтрализовать насильственный ресурс и на сегодняшний день этого ресурса у радикальной оппозиции нет. При этом до двух тысяч человек ежедневно собираются на проспекте Руставели, добавил он. "С другой стороны, есть более миллиона 120 тысяч человек, которые поддержали "Грузинскую мечту"… в Грузии провалился Майдан, и он никогда не состоится", — подчеркнул Кобахидзе.Он поздравил кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента страны. Кобахидзе добавил, что понимает состояние действующей главы государства Саломе Зурабишвили и выражает ей сочувствие, но ей все же придется покинуть свой пост.Премьер считает, что президентство Кавелашвили "будет содействовать утверждению суверенитета и сокращению поляризации в стране".Кобахидзе отметил, что "у Грузии на протяжении 20 лет не было патриота и психически и психологически уравновешенного президента".Кроме того, он заявил, что курс Грузии на евроинтеграцию остается неизменным и страна сделает все для того, чтобы стать членом ЕС. При этом единственное, что не может являться предметом компромисса — это наш суверенитет страны, ее независимость и территориальная целостность. "У нас есть красные линии, но вместе с этим мы готовы сделать все для того, чтобы в итоге Грузия стала членом Евросоюза… это также позиция новоизбранного президента Кавелашвили… считаю, что к 2030 году абсолютно реально стать членом ЕС", — сказал он.
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грузия, саломе зурабишвили, президент грузии
Политика, ГРУЗИЯ, Саломе Зурабишвили, президент Грузии
14:52 14.12.2024 (обновлено: 15:05 14.12.2024)
 
Майдан в Грузии провалился, заявил премьер страны Кобахидзе

Премьер Грузии Кобахидзе: попытки совершить в стране Майдан провалились

© Unsplash/Mostafa MerajiТбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия
© Unsplash/Mostafa Meraji
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ТБИЛИСИ, 14 дек - ПРАЙМ. Попытки совершить в Грузии Майдан провалились, заявил в ходе брифинга премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
По его словам, власти сумели полностью нейтрализовать насильственный ресурс и на сегодняшний день этого ресурса у радикальной оппозиции нет. При этом до двух тысяч человек ежедневно собираются на проспекте Руставели, добавил он.
"С другой стороны, есть более миллиона 120 тысяч человек, которые поддержали "Грузинскую мечту"… в Грузии провалился Майдан, и он никогда не состоится", — подчеркнул Кобахидзе.
Он поздравил кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента страны. Кобахидзе добавил, что понимает состояние действующей главы государства Саломе Зурабишвили и выражает ей сочувствие, но ей все же придется покинуть свой пост.
Премьер считает, что президентство Кавелашвили "будет содействовать утверждению суверенитета и сокращению поляризации в стране".
Кобахидзе отметил, что "у Грузии на протяжении 20 лет не было патриота и психически и психологически уравновешенного президента".
Кроме того, он заявил, что курс Грузии на евроинтеграцию остается неизменным и страна сделает все для того, чтобы стать членом ЕС. При этом единственное, что не может являться предметом компромисса — это наш суверенитет страны, ее независимость и территориальная целостность.
"У нас есть красные линии, но вместе с этим мы готовы сделать все для того, чтобы в итоге Грузия стала членом Евросоюза… это также позиция новоизбранного президента Кавелашвили… считаю, что к 2030 году абсолютно реально стать членом ЕС", — сказал он.
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