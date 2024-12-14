https://1prime.ru/20241214/impichment-853571504.html
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю - 14.12.2024, ПРАЙМ
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала для голосований Национального | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T11:15+0300
2024-12-14T11:15+0300
2024-12-14T11:15+0300
политика
южная корея
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853415259_0:0:3296:1855_1920x0_80_0_0_4538c944d5ce15203cf921bf34d6c171.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала для голосований Национального собрания.Большинство депутатов поддержали резолюцию, в которой обвинили президента в попытке захвата власти и нарушении конституционных принципов. За отрешение президента от должности проголосовали 204 депутатов, против высказались 85.Ранее Юн Сок Ёль объявил военное положение, но в результате протестов и блокирования подходов к парламенту законодатели единогласно приняли резолюцию с требованием его отменить.В связи с импичментом полномочия президента временно приостановлены, а Конституционный суд рассмотрит вопрос об его отстранении. На это у суда будет 180 дней. Исполняющим обязанности главы государства станет премьер-министр Хан Док Су. Оппозиция также выдвинула обвинения в государственном перевороте против президента и других политических и военных деятелей. Лидер Южной Кореи в свою очередь принес извинения за введение военного положения.
https://1prime.ru/20241203/seul-853267470.html
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853415259_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_91dd05a4f8b016fd37d1e60d63d49e2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент Юн Сок Елю 204 голосами против 85
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала для голосований Национального собрания.
Большинство депутатов поддержали резолюцию, в которой обвинили президента в попытке захвата власти и нарушении конституционных принципов. За отрешение президента от должности проголосовали 204 депутатов, против высказались 85.
Ранее Юн Сок Ёль объявил военное положение, но в результате протестов и блокирования подходов к парламенту законодатели единогласно приняли резолюцию с требованием его отменить.
В связи с импичментом полномочия президента временно приостановлены, а Конституционный суд рассмотрит вопрос об его отстранении. На это у суда будет 180 дней. Исполняющим обязанности главы государства станет премьер-министр Хан Док Су. Оппозиция также выдвинула обвинения в государственном перевороте против президента и других политических и военных деятелей. Лидер Южной Кореи в свою очередь принес извинения за введение военного положения.
Южная Корея нарастила импорт российского алюминия до максимума за 12 лет