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Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю - 14.12.2024, ПРАЙМ
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала для голосований Национального | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T11:15+0300
2024-12-14T11:15+0300
политика
южная корея
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала для голосований Национального собрания.Большинство депутатов поддержали резолюцию, в которой обвинили президента в попытке захвата власти и нарушении конституционных принципов. За отрешение президента от должности проголосовали 204 депутатов, против высказались 85.Ранее Юн Сок Ёль объявил военное положение, но в результате протестов и блокирования подходов к парламенту законодатели единогласно приняли резолюцию с требованием его отменить.В связи с импичментом полномочия президента временно приостановлены, а Конституционный суд рассмотрит вопрос об его отстранении. На это у суда будет 180 дней. Исполняющим обязанности главы государства станет премьер-министр Хан Док Су. Оппозиция также выдвинула обвинения в государственном перевороте против президента и других политических и военных деятелей. Лидер Южной Кореи в свою очередь принес извинения за введение военного положения.
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южная корея
Политика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
11:15 14.12.2024
 
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент Юн Сок Елю 204 голосами против 85

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала для голосований Национального собрания.
Большинство депутатов поддержали резолюцию, в которой обвинили президента в попытке захвата власти и нарушении конституционных принципов. За отрешение президента от должности проголосовали 204 депутатов, против высказались 85.
Ранее Юн Сок Ёль объявил военное положение, но в результате протестов и блокирования подходов к парламенту законодатели единогласно приняли резолюцию с требованием его отменить.
В связи с импичментом полномочия президента временно приостановлены, а Конституционный суд рассмотрит вопрос об его отстранении. На это у суда будет 180 дней. Исполняющим обязанности главы государства станет премьер-министр Хан Док Су. Оппозиция также выдвинула обвинения в государственном перевороте против президента и других политических и военных деятелей. Лидер Южной Кореи в свою очередь принес извинения за введение военного положения.
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