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СМИ: выдача ипотеки в России упадет до рекордных минимумов в 2025 году - 14.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241214/ipoteka-853570077.html
СМИ: выдача ипотеки в России упадет до рекордных минимумов в 2025 году
СМИ: выдача ипотеки в России упадет до рекордных минимумов в 2025 году - 14.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: выдача ипотеки в России упадет до рекордных минимумов в 2025 году
В начале 2025 года выдача ипотеки в России уменьшится на 30-40%, передают "Известия" со ссылкой на прогноз федерального комбината стеновых материалов "Винзер". | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T09:39+0300
2024-12-14T09:39+0300
экономика
россия
ипотека
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В начале 2025 года выдача ипотеки в России уменьшится на 30-40%, передают "Известия" со ссылкой на прогноз федерального комбината стеновых материалов "Винзер".Отмечается, что это произойдет на фоне снижения доступности ипотечных кредитов, вызванного увеличением минимального первоначального взноса и ограничением выдачи кредитов по упрощенной схеме или с дисконтом.Кроме того, банки также начинают отказываться от траншейной ипотеки из-за опасений, что она не будет соответствовать новым ипотечным стандартам. Уровень одобрения и выдачи ипотеки в январе может упасть до рекордно низких значений из-за вступления в силу стандартов по защите прав ипотечных заемщиков.Доступность ипотечных кредитов в 2025 году вероятно не улучшится из-за высокой ключевой ставки и мер, принимаемых Центробанком для борьбы с инфляцией. Доля сделок с ипотекой уже упала до рекордных уровней на рынке недвижимости, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241213/ipoteka-853562077.html
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россия, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ипотека
09:39 14.12.2024
 
СМИ: выдача ипотеки в России упадет до рекордных минимумов в 2025 году

"Известия": выдача ипотеки в России упадет до рекордных минимумов в 2025 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В начале 2025 года выдача ипотеки в России уменьшится на 30-40%, передают "Известия" со ссылкой на прогноз федерального комбината стеновых материалов "Винзер".
Отмечается, что это произойдет на фоне снижения доступности ипотечных кредитов, вызванного увеличением минимального первоначального взноса и ограничением выдачи кредитов по упрощенной схеме или с дисконтом.
Кроме того, банки также начинают отказываться от траншейной ипотеки из-за опасений, что она не будет соответствовать новым ипотечным стандартам. Уровень одобрения и выдачи ипотеки в январе может упасть до рекордно низких значений из-за вступления в силу стандартов по защите прав ипотечных заемщиков.
Доступность ипотечных кредитов в 2025 году вероятно не улучшится из-за высокой ключевой ставки и мер, принимаемых Центробанком для борьбы с инфляцией. Доля сделок с ипотекой уже упала до рекордных уровней на рынке недвижимости, заключили в издании.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
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