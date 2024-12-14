https://1prime.ru/20241214/ipoteka-853570077.html

СМИ: выдача ипотеки в России упадет до рекордных минимумов в 2025 году

СМИ: выдача ипотеки в России упадет до рекордных минимумов в 2025 году - 14.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: выдача ипотеки в России упадет до рекордных минимумов в 2025 году

В начале 2025 года выдача ипотеки в России уменьшится на 30-40%, передают "Известия" со ссылкой на прогноз федерального комбината стеновых материалов "Винзер". | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T09:39+0300

2024-12-14T09:39+0300

2024-12-14T09:39+0300

экономика

россия

ипотека

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В начале 2025 года выдача ипотеки в России уменьшится на 30-40%, передают "Известия" со ссылкой на прогноз федерального комбината стеновых материалов "Винзер".Отмечается, что это произойдет на фоне снижения доступности ипотечных кредитов, вызванного увеличением минимального первоначального взноса и ограничением выдачи кредитов по упрощенной схеме или с дисконтом.Кроме того, банки также начинают отказываться от траншейной ипотеки из-за опасений, что она не будет соответствовать новым ипотечным стандартам. Уровень одобрения и выдачи ипотеки в январе может упасть до рекордно низких значений из-за вступления в силу стандартов по защите прав ипотечных заемщиков.Доступность ипотечных кредитов в 2025 году вероятно не улучшится из-за высокой ключевой ставки и мер, принимаемых Центробанком для борьбы с инфляцией. Доля сделок с ипотекой уже упала до рекордных уровней на рынке недвижимости, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241213/ipoteka-853562077.html

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россия, ипотека