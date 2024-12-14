https://1prime.ru/20241214/karshering-853571916.html

В Москве снизилось число ДТП при использовании каршеринга

В Москве снизилось число ДТП при использовании каршеринга - 14.12.2024, ПРАЙМ

В Москве снизилось число ДТП при использовании каршеринга

Число ДТП при использовании каршеринга за 11 месяцев 2024 года снизилось на 17% в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T11:44+0300

2024-12-14T11:44+0300

2024-12-14T11:44+0300

россия

москва

каршеринг

дтп

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/63/829576368_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_3a3776c93262b0a87edfc613e6afa2c6.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Число ДТП при использовании каршеринга за 11 месяцев 2024 года снизилось на 17% в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Продолжаем бить рекорды: в парке московского каршеринга уже 40 тысяч автомобилей. Сервис стал надежнее и безопаснее. За 11 месяцев 2024 года число ДТП снизилось на 17%. Число погибших уменьшилось на 47%, раненых — на 19%. За 9 лет число активных пользователей выросло с 30 тысяч до 1,7 миллиона человек. Всего они совершили 321 миллион поездок", - говорится в сообщении. Отмечается, что в парке каршеринга разные модели и комплектации автомобилей, в аренду можно взять электромобили, машины бизнес-класса и автомобили отечественного производства. Помимо этого, автомобили в сервисе современные и надежные, средний возраст машин — 1,5 года.

https://1prime.ru/20241102/karshering-852558379.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, каршеринг, дтп