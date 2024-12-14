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В Москве снизилось число ДТП при использовании каршеринга - 14.12.2024, ПРАЙМ
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В Москве снизилось число ДТП при использовании каршеринга
В Москве снизилось число ДТП при использовании каршеринга - 14.12.2024, ПРАЙМ
В Москве снизилось число ДТП при использовании каршеринга
Число ДТП при использовании каршеринга за 11 месяцев 2024 года снизилось на 17% в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. | 14.12.2024, ПРАЙМ
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россия
москва
каршеринг
дтп
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Число ДТП при использовании каршеринга за 11 месяцев 2024 года снизилось на 17% в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Продолжаем бить рекорды: в парке московского каршеринга уже 40 тысяч автомобилей. Сервис стал надежнее и безопаснее. За 11 месяцев 2024 года число ДТП снизилось на 17%. Число погибших уменьшилось на 47%, раненых — на 19%. За 9 лет число активных пользователей выросло с 30 тысяч до 1,7 миллиона человек. Всего они совершили 321 миллион поездок", - говорится в сообщении. Отмечается, что в парке каршеринга разные модели и комплектации автомобилей, в аренду можно взять электромобили, машины бизнес-класса и автомобили отечественного производства. Помимо этого, автомобили в сервисе современные и надежные, средний возраст машин — 1,5 года.
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россия, москва, каршеринг, дтп
РОССИЯ, МОСКВА, каршеринг, ДТП
11:44 14.12.2024
 
В Москве снизилось число ДТП при использовании каршеринга

Число ДТП при использовании каршеринга снизилось на 17% в Москве

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВ сервисе каршеринга «Яндекс.Драйв»
В сервисе каршеринга «Яндекс.Драйв» - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
В сервисе каршеринга «Яндекс.Драйв» . Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Число ДТП при использовании каршеринга за 11 месяцев 2024 года снизилось на 17% в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Продолжаем бить рекорды: в парке московского каршеринга уже 40 тысяч автомобилей. Сервис стал надежнее и безопаснее. За 11 месяцев 2024 года число ДТП снизилось на 17%. Число погибших уменьшилось на 47%, раненых — на 19%. За 9 лет число активных пользователей выросло с 30 тысяч до 1,7 миллиона человек. Всего они совершили 321 миллион поездок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в парке каршеринга разные модели и комплектации автомобилей, в аренду можно взять электромобили, машины бизнес-класса и автомобили отечественного производства. Помимо этого, автомобили в сервисе современные и надежные, средний возраст машин — 1,5 года.
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