https://1prime.ru/20241214/kasperskij-853569266.html
В "Лаборатории Касперского" предупредили о новой волне кибератак
В "Лаборатории Касперского" предупредили о новой волне кибератак - 14.12.2024, ПРАЙМ
В "Лаборатории Касперского" предупредили о новой волне кибератак
Злоумышленники воруют данные российских блогеров и менеджеров популярных каналов в мессенджерах: они рассылают письма с предложениями о сотрудничестве якобы от... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T07:15+0300
2024-12-14T07:15+0300
2024-12-14T07:15+0300
технологии
россия
москва
лаборатория касперского
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Злоумышленники воруют данные российских блогеров и менеджеров популярных каналов в мессенджерах: они рассылают письма с предложениями о сотрудничестве якобы от имени известных брендов и отправляют фишинговую ссылку с техзаданием, при переходе на которую у жертвы крадут данные, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Лаборатория Касперского" предупреждает о новой волне рассылок, нацеленных на российских блогеров и менеджеров популярных каналов в мессенджерах. Злоумышленники рассылают фишинговые письма с предложениями о сотрудничестве якобы от имени известных брендов. Если жертва заинтересовалась, ее просят скачать техническое задание и другие материалы с сайта по ссылке. В результате на устройство проникает стилер Rhadamanthys, который крадет данные", - рассказали там.
Отмечается, что злоумышленники реализуют кибератаку в несколько этапов. Сначала потенциальной жертве приходит письмо якобы от сотрудника крупной российской компании или ее представителя, в котором идет речь о предложении рекламной интеграции в канале. Для правдоподобности злоумышленники могут запрашивать актуальный прайс-лист и статистику за последние 28 дней.
Далее, если потенциальная жертва вступает в коммуникацию, ее просят перейти по ссылке якобы на официальный сайт для партнеров компании и скачать архив. Там, по словам авторов сообщения, можно найти техническое задание, договор и промо-ролик для интеграции в видео блогера. Для доступа к архиву просят ввести пароль.
Однако внутри архива содержится стилер Rhadamanthys, который активно используется злоумышленниками с 2022 года. Если жертва установит его, то зловред может украсть конфиденциальные данные, в том числе учетные, из браузеров и мессенджеров на зараженном устройстве.
"Злоумышленники создают крайне правдоподобные ресурсы: дизайн поддельного сайта, на который завлекали жертв, практически полностью повторял оригинал. Мы настоятельно рекомендуем блогерам, менеджерам каналов и представителям СМИ внимательно относиться к любым сообщениям, даже если они приходят якобы от известного бренда, например нашего. Перепроверять информацию, не скачивать программы или файлы по просьбе неизвестных и не переходить по ссылкам из сомнительных переписок", - пояснил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.
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технологии, россия, москва, лаборатория касперского
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" предупредили о новой волне кибератак
"Лаборатория Касперского": хакеры воруют данные российских блогеров и менеджеров каналов
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Злоумышленники воруют данные российских блогеров и менеджеров популярных каналов в мессенджерах: они рассылают письма с предложениями о сотрудничестве якобы от имени известных брендов и отправляют фишинговую ссылку с техзаданием, при переходе на которую у жертвы крадут данные, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Лаборатория Касперского" предупреждает о новой волне рассылок, нацеленных на российских блогеров и менеджеров популярных каналов в мессенджерах. Злоумышленники рассылают фишинговые письма с предложениями о сотрудничестве якобы от имени известных брендов. Если жертва заинтересовалась, ее просят скачать техническое задание и другие материалы с сайта по ссылке. В результате на устройство проникает стилер Rhadamanthys, который крадет данные", - рассказали там.
Отмечается, что злоумышленники реализуют кибератаку в несколько этапов. Сначала потенциальной жертве приходит письмо якобы от сотрудника крупной российской компании или ее представителя, в котором идет речь о предложении рекламной интеграции в канале. Для правдоподобности злоумышленники могут запрашивать актуальный прайс-лист и статистику за последние 28 дней.
Далее, если потенциальная жертва вступает в коммуникацию, ее просят перейти по ссылке якобы на официальный сайт для партнеров компании и скачать архив. Там, по словам авторов сообщения, можно найти техническое задание, договор и промо-ролик для интеграции в видео блогера. Для доступа к архиву просят ввести пароль.
Однако внутри архива содержится стилер Rhadamanthys, который активно используется злоумышленниками с 2022 года. Если жертва установит его, то зловред может украсть конфиденциальные данные, в том числе учетные, из браузеров и мессенджеров на зараженном устройстве.
"Злоумышленники создают крайне правдоподобные ресурсы: дизайн поддельного сайта, на который завлекали жертв, практически полностью повторял оригинал. Мы настоятельно рекомендуем блогерам, менеджерам каналов и представителям СМИ внимательно относиться к любым сообщениям, даже если они приходят якобы от известного бренда, например нашего. Перепроверять информацию, не скачивать программы или файлы по просьбе неизвестных и не переходить по ссылкам из сомнительных переписок", - пояснил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.