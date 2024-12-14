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США заявили о поддержке Южной Кореи после импичмента ее президента

США заявили о поддержке Южной Кореи после импичмента ее президента - 14.12.2024, ПРАЙМ

США заявили о поддержке Южной Кореи после импичмента ее президента

США подтверждают свою поддержку гражданам Южной Кореи, демократии и верховенству закона в стране на фоне импичмента президента Юн Сок Ёля, заявил в субботу... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T21:20+0300

2024-12-14T21:20+0300

2024-12-14T21:20+0300

южная корея

сша

юн сок ёль

конституционный суд

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 14 дек - ПРАЙМ. США подтверждают свою поддержку гражданам Южной Кореи, демократии и верховенству закона в стране на фоне импичмента президента Юн Сок Ёля, заявил в субботу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. В субботу Национальное собрание Республики Корея большинством голосов поддержало импичмент президенту Юн Сок Ёлю. После этого вопрос будет решаться Конституционным судом республики, при этом назначение судей на вакантные в настоящее время места ускорит парламент."Наша приверженность альянсу США и Республики Корея остается нерушимой. В последние годы этот альянс достиг значительных успехов, и мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", - отметил Миллер.По его словам, Вашингтон готов продолжить взаимодействие с исполняющим обязанности президента Хан Док Су и правительством страны для реализации общих интересов и ценностей обоих государств. Кризис власти в Южной Кореи идет с начала декабря. Юн Сок Ёль объявил военное положение 4 декабря. Оппозиция обвинила его в организации госпереворота. Под обвинение попали министр обороны Ким Ён Хён, министр внутренних дел и безопасности Ли Сан Мин и прочие участники событий.

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южная корея

сша

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южная корея, сша, юн сок ёль, конституционный суд, вашингтон