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"На грани". Пушков высказался о решении Макрона назначить Байру премьером - 14.12.2024, ПРАЙМ
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"На грани". Пушков высказался о решении Макрона назначить Байру премьером
"На грани". Пушков высказался о решении Макрона назначить Байру премьером - 14.12.2024, ПРАЙМ
"На грани". Пушков высказался о решении Макрона назначить Байру премьером
Президент Эммануэль Макрон балансирует на краю пропасти, так как назначение Франсуа Байру на пост премьер-министра Франции вызвало возмущение среди политических | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T15:09+0300
2024-12-14T15:09+0300
политика
россия
алексей пушков
эммануэль макрон
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Президент Эммануэль Макрон балансирует на краю пропасти, так как назначение Франсуа Байру на пост премьер-министра Франции вызвало возмущение среди политических сил. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Макрон действительно балансирует на грани обрыва. Он только что назначил нового премьера Франсуа Байру из небольшой центристской партии, чем опять вызвал негодование и правых, и левых, совместно имеющих большинство в парламенте", — подчеркнул сенатор.Пушков отметил, что правительство Байру может оказаться нестабильным, подобно предыдущему правительству Мишеля Барнье, которое просуществовало всего 90 дней и стало самым недолговечным в истории Франции.Франсуа Байру, который заменил Мишеля Барнье, является соратником Макрона и центристом. Он известен своей проевропейской позицией и лидерством в Европейской демократической партии. Он также был главой партии "Демократическое движение".
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россия, алексей пушков, эммануэль макрон
Политика, РОССИЯ, Алексей Пушков, Эммануэль Макрон
15:09 14.12.2024
 
"На грани". Пушков высказался о решении Макрона назначить Байру премьером

Пушков: Макрон балансирует на грани обрыва

© РИА Новости . Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Президент Эммануэль Макрон балансирует на краю пропасти, так как назначение Франсуа Байру на пост премьер-министра Франции вызвало возмущение среди политических сил. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Макрон действительно балансирует на грани обрыва. Он только что назначил нового премьера Франсуа Байру из небольшой центристской партии, чем опять вызвал негодование и правых, и левых, совместно имеющих большинство в парламенте", — подчеркнул сенатор.
Пушков отметил, что правительство Байру может оказаться нестабильным, подобно предыдущему правительству Мишеля Барнье, которое просуществовало всего 90 дней и стало самым недолговечным в истории Франции.
Франсуа Байру, который заменил Мишеля Барнье, является соратником Макрона и центристом. Он известен своей проевропейской позицией и лидерством в Европейской демократической партии. Он также был главой партии "Демократическое движение".
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Вчера, 17:32
 
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