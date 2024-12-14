https://1prime.ru/20241214/medvedev-853578011.html
Развитие России ориентировано на социальную сферу, заявил Медведев
Развитие России ориентировано на социальную сферу, заявил Медведев - 14.12.2024, ПРАЙМ
Развитие России ориентировано на социальную сферу, заявил Медведев
Даже в условиях проведения специальной военной операции развитие России ориентировано на социальную сферу. Об этом заявил зампред Совбеза РФ и председатель... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T15:48+0300
2024-12-14T15:48+0300
2024-12-14T15:57+0300
россия
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Даже в условиях проведения специальной военной операции развитие России ориентировано на социальную сферу. Об этом заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве. Медведев отметил, что партия должна быть готова обратить весь свой опыт и знания на благо страны, и будет это делать."Это не просто декларации, это суть того, что мы делали и будем делать впредь", — подчеркнул он.По его словам, в обновленной "Народной программе" партии появился ряд новых направлений, в том числе расширенный комплекс мер социальной направленности, куда входят строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, перинатальных центров, благоустройство городов и поселков, вопросы материнства и детства, улучшения демографической ситуации, охраны здоровья и развитию массового спорта.Медведев также заявил, что поддержка участников СВО является одной из ключевых задач партии и в обновленную "Народную программу" включено отдельное направление — поддержка участников СВО и их семей.
https://1prime.ru/20241214/natsproekty-853576583.html
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россия, единая россия, дмитрий медведев
РОССИЯ, Единая Россия, Дмитрий Медведев
Развитие России ориентировано на социальную сферу, заявил Медведев
Медведев: развитие России ориентировано на социальную сферу даже в условиях СВО
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Даже в условиях проведения специальной военной операции развитие России ориентировано на социальную сферу. Об этом заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
Медведев отметил, что партия должна быть готова обратить весь свой опыт и знания на благо страны, и будет это делать.
"Это не просто декларации, это суть того, что мы делали и будем делать впредь", — подчеркнул он.
По его словам, в обновленной "Народной программе" партии появился ряд новых направлений, в том числе расширенный комплекс мер социальной направленности, куда входят строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, перинатальных центров, благоустройство городов и поселков, вопросы материнства и детства, улучшения демографической ситуации, охраны здоровья и развитию массового спорта.
Медведев также заявил, что поддержка участников СВО является одной из ключевых задач партии и в обновленную "Народную программу" включено отдельное направление — поддержка участников СВО и их семей.
Путин ожидает, что ЕР скоро начнет реализацию новых нацпроектов