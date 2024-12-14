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Медведев призвал уничтожить врага без шанса на реванш

Медведев призвал уничтожить врага без шанса на реванш - 14.12.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал уничтожить врага без шанса на реванш

Россия должна уничтожить врага без возможности для какого-либо реванша. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T15:58+0300

2024-12-14T15:58+0300

2024-12-14T15:58+0300

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Россия должна уничтожить врага без возможности для какого-либо реванша. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в рамках пленарного заседания XXII Съезда "Единой России" в Москве."Нам жизненно необходимо быть достойным подвига наших дедов и прадедов, продолжить их дело - уничтожить врага без малейшего шанса на реванш", — подчеркнул политик.Медведев также заметил, что неонацизм вновь становится проблемой в Европе. Он указал на необходимость полного разгрома этой идеологии, чтобы сохранить гражданский мир и единство общества.Дмитрий Медведев выступил на XXII съезде партии "Единая Россия", который проходил в Национальном центре "Россия". В ходе съезда также были приняты поправки в народную программу и устав партии, а также проведена ротация высших советов.

https://1prime.ru/20241209/evromaydan-853448149.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия