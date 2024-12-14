https://1prime.ru/20241214/medvedev-853578505.html
Медведев призвал уничтожить врага без шанса на реванш
Медведев призвал уничтожить врага без шанса на реванш - 14.12.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал уничтожить врага без шанса на реванш
Россия должна уничтожить врага без возможности для какого-либо реванша. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T15:58+0300
2024-12-14T15:58+0300
2024-12-14T15:58+0300
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853577378_0:229:2827:1819_1920x0_80_0_0_67f622585179a7d758d28da70f29b8b1.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Россия должна уничтожить врага без возможности для какого-либо реванша. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в рамках пленарного заседания XXII Съезда "Единой России" в Москве."Нам жизненно необходимо быть достойным подвига наших дедов и прадедов, продолжить их дело - уничтожить врага без малейшего шанса на реванш", — подчеркнул политик.Медведев также заметил, что неонацизм вновь становится проблемой в Европе. Он указал на необходимость полного разгрома этой идеологии, чтобы сохранить гражданский мир и единство общества.Дмитрий Медведев выступил на XXII съезде партии "Единая Россия", который проходил в Национальном центре "Россия". В ходе съезда также были приняты поправки в народную программу и устав партии, а также проведена ротация высших советов.
https://1prime.ru/20241209/evromaydan-853448149.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853577378_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_2a2b73ace4c6addfd352501bd5e7f496.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал уничтожить врага без шанса на реванш
Медведев: Россия должна уничтожить врага без малейшего шанса на реванш
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Россия должна уничтожить врага без возможности для какого-либо реванша. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в рамках пленарного заседания XXII Съезда "Единой России" в Москве.
"Нам жизненно необходимо быть достойным подвига наших дедов и прадедов, продолжить их дело - уничтожить врага без малейшего шанса на реванш", — подчеркнул политик.
Медведев также заметил, что неонацизм вновь становится проблемой в Европе. Он указал на необходимость полного разгрома этой идеологии, чтобы сохранить гражданский мир и единство общества.
Дмитрий Медведев выступил на XXII съезде партии "Единая Россия", который проходил в Национальном центре "Россия". В ходе съезда также были приняты поправки в народную программу и устав партии, а также проведена ротация высших советов.
На Западе назвали самую большую угрозу миру в Европе со времен нацизма