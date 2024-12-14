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Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости
Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости - 14.12.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости
Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T16:02+0300
2024-12-14T16:02+0300
россия
дмитрий медведев
единая россия
занятость
интернет
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы платформенной занятости, предусматривающей трудовую деятельность в интернете. По его словам, в ближайшем будущем необходимо завершить разработку комплексного законодательства в сфере платформенной занятости, которая уже сейчас охватывает миллионы граждан. "Важно найти баланс между потребностями экономики государства и обеспечением прав и интересов людей, которые получают свой доход с использованием интернета, так называемых интернет-агрегаторов, — сказал он и добавил, что это направление является новой сферой экономики, которую нужно регулировать. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". В ходе мероприятия примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов партии.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, занятость, интернет
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, занятость, интернет
16:02 14.12.2024
 
Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости

Медведев призвал в ближайшее время урегулировать вопросы платформенной занятости

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы платформенной занятости, предусматривающей трудовую деятельность в интернете.
По его словам, в ближайшем будущем необходимо завершить разработку комплексного законодательства в сфере платформенной занятости, которая уже сейчас охватывает миллионы граждан.
"Важно найти баланс между потребностями экономики государства и обеспечением прав и интересов людей, которые получают свой доход с использованием интернета, так называемых интернет-агрегаторов, — сказал он и добавил, что это направление является новой сферой экономики, которую нужно регулировать.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". В ходе мероприятия примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов партии.
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
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РОССИЯДмитрий МедведевЕдиная Россиязанятостьинтернет
 
 
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