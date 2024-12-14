https://1prime.ru/20241214/medvedev-853578624.html

Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости

Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости - 14.12.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости

Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T16:02+0300

2024-12-14T16:02+0300

2024-12-14T16:02+0300

россия

дмитрий медведев

единая россия

занятость

интернет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39e4254e543ede476138886d13fecb8f.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы платформенной занятости, предусматривающей трудовую деятельность в интернете. По его словам, в ближайшем будущем необходимо завершить разработку комплексного законодательства в сфере платформенной занятости, которая уже сейчас охватывает миллионы граждан. "Важно найти баланс между потребностями экономики государства и обеспечением прав и интересов людей, которые получают свой доход с использованием интернета, так называемых интернет-агрегаторов, — сказал он и добавил, что это направление является новой сферой экономики, которую нужно регулировать. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". В ходе мероприятия примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов партии.

https://1prime.ru/20241214/ekonomika-853576032.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев, единая россия, занятость, интернет