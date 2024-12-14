https://1prime.ru/20241214/medvedev-853578624.html
Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости
Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости - 14.12.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости
Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T16:02+0300
2024-12-14T16:02+0300
2024-12-14T16:02+0300
россия
дмитрий медведев
единая россия
занятость
интернет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39e4254e543ede476138886d13fecb8f.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы платформенной занятости, предусматривающей трудовую деятельность в интернете. По его словам, в ближайшем будущем необходимо завершить разработку комплексного законодательства в сфере платформенной занятости, которая уже сейчас охватывает миллионы граждан. "Важно найти баланс между потребностями экономики государства и обеспечением прав и интересов людей, которые получают свой доход с использованием интернета, так называемых интернет-агрегаторов, — сказал он и добавил, что это направление является новой сферой экономики, которую нужно регулировать. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". В ходе мероприятия примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов партии.
https://1prime.ru/20241214/ekonomika-853576032.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_073db916dd7b5dc9cbc62055e61f5f27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, занятость, интернет
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, занятость, интернет
Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости
Медведев призвал в ближайшее время урегулировать вопросы платформенной занятости
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы платформенной занятости, предусматривающей трудовую деятельность в интернете.
По его словам, в ближайшем будущем необходимо завершить разработку комплексного законодательства в сфере платформенной занятости, которая уже сейчас охватывает миллионы граждан.
"Важно найти баланс между потребностями экономики государства и обеспечением прав и интересов людей, которые получают свой доход с использованием интернета, так называемых интернет-агрегаторов, — сказал он и добавил, что это направление является новой сферой экономики, которую нужно регулировать.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". В ходе мероприятия примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов партии.
Экономика России растет на фоне беспрецедентных санкций, заявил Путин