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Есть основания рассчитывать на победу в 2025 году, заявил Медведев - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Есть основания рассчитывать на победу в 2025 году, заявил Медведев
Есть основания рассчитывать на победу в 2025 году, заявил Медведев - 14.12.2024, ПРАЙМ
Есть основания рассчитывать на победу в 2025 году, заявил Медведев
В следующем году у России есть основания рассчитывать на победу, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил. | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T18:13+0300
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россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В следующем году у России есть основания рассчитывать на победу, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил.На съезде партии в субботу он отметил, что "Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами. "А это — основание рассчитывать на самое главное, чего мы хотим. А мы с вами хотим победы", — сказал он.
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россия, дмитрий медведев, единая россия
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия
18:13 14.12.2024 (обновлено: 18:15 14.12.2024)
 
Есть основания рассчитывать на победу в 2025 году, заявил Медведев

Медведев заявил, что в следующем году у РФ есть основания рассчитывать на победу

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В следующем году у России есть основания рассчитывать на победу, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил.
На съезде партии в субботу он отметил, что "Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами.
"А это — основание рассчитывать на самое главное, чего мы хотим. А мы с вами хотим победы", — сказал он.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым
18:08
 
РОССИЯДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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