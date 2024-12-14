https://1prime.ru/20241214/medvedev-853581329.html

Есть основания рассчитывать на победу в 2025 году, заявил Медведев

Есть основания рассчитывать на победу в 2025 году, заявил Медведев - 14.12.2024, ПРАЙМ

Есть основания рассчитывать на победу в 2025 году, заявил Медведев

В следующем году у России есть основания рассчитывать на победу, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил. | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T18:13+0300

2024-12-14T18:13+0300

2024-12-14T18:15+0300

россия

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853577211_0:0:3167:1781_1920x0_80_0_0_13c9e8606dd0a7123a4acbdc406e8e6c.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В следующем году у России есть основания рассчитывать на победу, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил.На съезде партии в субботу он отметил, что "Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами. "А это — основание рассчитывать на самое главное, чего мы хотим. А мы с вами хотим победы", — сказал он.

https://1prime.ru/20241214/prognoz-853581211.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев, единая россия