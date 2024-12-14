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ЕР сделает акцент на мерах по достижению технологического лидерства России - 14.12.2024, ПРАЙМ
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ЕР сделает акцент на мерах по достижению технологического лидерства России
ЕР сделает акцент на мерах по достижению технологического лидерства России - 14.12.2024, ПРАЙМ
ЕР сделает акцент на мерах по достижению технологического лидерства России
"Единая Россия" примет комплекс мер, направленных на достижение Россией технологического лидерства, написал на своей странице во "ВКонтакте" председатель... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T21:27+0300
2024-12-14T21:42+0300
россия
дмитрий медведев
единая россия
технологии
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Единая Россия" примет комплекс мер, направленных на достижение Россией технологического лидерства, написал на своей странице во "ВКонтакте" председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он отметил, что в ходе состоявшегося в субботу в Национальном центре "Россия" съезде партии, президент России Владимир Путин поставил перед ней новые важные задачи, касающиеся обеспечения развития страны, укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей СВО.Медведев добавил, что важнейшим вопросом является обновление "Народной программы" с учетом запросов и предложений россиян.Он сообщил, что согласно поручению главы государства партия продолжит строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных комплексов, перинатальных центров и фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство городов и поселков. Также будет принят целый комплекс мер, которые способствуют достижению технологического лидерства России, добавил Медведев. По его словам, среди приоритетов также стоят индивидуальные программы социально-экономического развития регионов, создание новых эффективных механизмов на рынке труда и в сфере миграции.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, технологии
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Технологии
21:27 14.12.2024 (обновлено: 21:42 14.12.2024)
 
ЕР сделает акцент на мерах по достижению технологического лидерства России

Медведев: ЕР примет комплекс мер для достижения технологического лидерства РФ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Единая Россия" примет комплекс мер, направленных на достижение Россией технологического лидерства, написал на своей странице во "ВКонтакте" председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что в ходе состоявшегося в субботу в Национальном центре "Россия" съезде партии, президент России Владимир Путин поставил перед ней новые важные задачи, касающиеся обеспечения развития страны, укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей СВО.
Медведев добавил, что важнейшим вопросом является обновление "Народной программы" с учетом запросов и предложений россиян.
Он сообщил, что согласно поручению главы государства партия продолжит строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных комплексов, перинатальных центров и фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство городов и поселков. Также будет принят целый комплекс мер, которые способствуют достижению технологического лидерства России, добавил Медведев. По его словам, среди приоритетов также стоят индивидуальные программы социально-экономического развития регионов, создание новых эффективных механизмов на рынке труда и в сфере миграции.
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Волгоград - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
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21:33
 
РОССИЯДмитрий МедведевЕдиная РоссияТехнологии
 
 
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