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ЕР сделает акцент на мерах по достижению технологического лидерства России

ЕР сделает акцент на мерах по достижению технологического лидерства России - 14.12.2024, ПРАЙМ

ЕР сделает акцент на мерах по достижению технологического лидерства России

"Единая Россия" примет комплекс мер, направленных на достижение Россией технологического лидерства, написал на своей странице во "ВКонтакте" председатель... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T21:27+0300

2024-12-14T21:27+0300

2024-12-14T21:42+0300

россия

дмитрий медведев

единая россия

технологии

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Единая Россия" примет комплекс мер, направленных на достижение Россией технологического лидерства, написал на своей странице во "ВКонтакте" председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он отметил, что в ходе состоявшегося в субботу в Национальном центре "Россия" съезде партии, президент России Владимир Путин поставил перед ней новые важные задачи, касающиеся обеспечения развития страны, укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей СВО.Медведев добавил, что важнейшим вопросом является обновление "Народной программы" с учетом запросов и предложений россиян.Он сообщил, что согласно поручению главы государства партия продолжит строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных комплексов, перинатальных центров и фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство городов и поселков. Также будет принят целый комплекс мер, которые способствуют достижению технологического лидерства России, добавил Медведев. По его словам, среди приоритетов также стоят индивидуальные программы социально-экономического развития регионов, создание новых эффективных механизмов на рынке труда и в сфере миграции.

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россия, дмитрий медведев, единая россия, технологии