https://1prime.ru/20241214/metro-853583469.html
Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года
Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года - 14.12.2024, ПРАЙМ
Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по открытию новых станций на Троицкой линии метро до конца текущего года. | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T23:14+0300
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по открытию новых станций на Троицкой линии метро до конца текущего года. В кулуарах съезда партии "Единая Россия" на вопрос, будут ли открыты новые станции метро до конца года, Собянин ответил утвердительно."Мы дойдем по Троицкой ветке до Коммунарки", — добавил он. Ранее в субботу в Национальном центре "Россия" состоялся XXII съезд партии "Единая Россия".
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россия, москва, сергей собянин, московское метро
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, московское метро
Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года
Собянин: на Троицкой линии московского метро до конца года откроют новые станции
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по открытию новых станций на Троицкой линии метро до конца текущего года.
В кулуарах съезда партии "Единая Россия" на вопрос, будут ли открыты новые станции метро до конца года, Собянин ответил утвердительно.
"Мы дойдем по Троицкой ветке до Коммунарки", — добавил он.
Ранее в субботу в Национальном центре "Россия" состоялся XXII съезд партии "Единая Россия".
В Москве предупредили о новых тарифах на проезд в общественном транспорте