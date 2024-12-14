https://1prime.ru/20241214/metro-853583469.html

Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года

Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года - 14.12.2024, ПРАЙМ

Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по открытию новых станций на Троицкой линии метро до конца текущего года. | 14.12.2024, ПРАЙМ

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россия

москва

сергей собянин

московское метро

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по открытию новых станций на Троицкой линии метро до конца текущего года. В кулуарах съезда партии "Единая Россия" на вопрос, будут ли открыты новые станции метро до конца года, Собянин ответил утвердительно."Мы дойдем по Троицкой ветке до Коммунарки", — добавил он. Ранее в субботу в Национальном центре "Россия" состоялся XXII съезд партии "Единая Россия".

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россия, москва, сергей собянин, московское метро