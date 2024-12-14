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Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года
Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года - 14.12.2024, ПРАЙМ
Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по открытию новых станций на Троицкой линии метро до конца текущего года. | 14.12.2024, ПРАЙМ
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россия
москва
сергей собянин
московское метро
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по открытию новых станций на Троицкой линии метро до конца текущего года. В кулуарах съезда партии "Единая Россия" на вопрос, будут ли открыты новые станции метро до конца года, Собянин ответил утвердительно."Мы дойдем по Троицкой ветке до Коммунарки", — добавил он. Ранее в субботу в Национальном центре "Россия" состоялся XXII съезд партии "Единая Россия".
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россия, москва, сергей собянин, московское метро
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, московское метро
23:14 14.12.2024
 
Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года

Собянин: на Троицкой линии московского метро до конца года откроют новые станции

© POOL | Перейти в медиабанкС. Собянин
С. Собянин
© POOL
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по открытию новых станций на Троицкой линии метро до конца текущего года.
В кулуарах съезда партии "Единая Россия" на вопрос, будут ли открыты новые станции метро до конца года, Собянин ответил утвердительно.
"Мы дойдем по Троицкой ветке до Коммунарки", — добавил он.
Ранее в субботу в Национальном центре "Россия" состоялся XXII съезд партии "Единая Россия".
Электробусы - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
В Москве предупредили о новых тарифах на проезд в общественном транспорте
6 декабря, 20:37
 
РОССИЯМОСКВАСергей Собянинмосковское метро
 
 
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