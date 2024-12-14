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СМИ: рекордное за декабрьский день число мигрантов прибыло в Британию

СМИ: рекордное за декабрьский день число мигрантов прибыло в Британию - 14.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: рекордное за декабрьский день число мигрантов прибыло в Британию

По меньшей мере 609 нелегальных мигрантов прибыли в четверг в Великобританию через Ла-Манш, это стало рекордным суточным декабрьским показателем за всю историю... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T09:21+0300

2024-12-14T09:21+0300

2024-12-14T09:21+0300

великобритания

мигранты

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. По меньшей мере 609 нелегальных мигрантов прибыли в четверг в Великобританию через Ла-Манш, это стало рекордным суточным декабрьским показателем за всю историю наблюдений, передает телеканал Sky News. В ноябре МВД сообщало, что более 30 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш с начала 2024 года, это больше, чем за весь 2023. "В четверг в Великобритании был самый напряженный декабрьский день за всю историю наблюдений (с 2018 года – ред.) в плане пересечения мигрантами границы: более 600 человек совершили опасное путешествие через Ла-Манш", - говорится в материале на сайте телеканала. Отмечается, что они прибыли на девяти лодках. Таким образом, по предварительным данным, общее число лиц, попавших в Британию в этом году на небольших лодках, на данный момент составляет 34 582 человека. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

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великобритания, мигранты