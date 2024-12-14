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Кабмин установил дополнительные надбавки к зарплате на Крайнем Севере

Кабмин установил дополнительные надбавки к зарплате на Крайнем Севере - 14.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин установил дополнительные надбавки к зарплате на Крайнем Севере

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о дополнительных надбавках к зарплате сотрудников федеральных учреждений на Крайнем Севере, сообщила... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T10:02+0300

2024-12-14T10:02+0300

2024-12-14T10:02+0300

экономика

россия

правительство

зарплата

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о дополнительных надбавках к зарплате сотрудников федеральных учреждений на Крайнем Севере, сообщила пресс-служба кабмина. "Работники федеральных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, смогут получать дополнительные надбавки к зарплате. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Стимулирующая выплата вводится в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере. Новая выплата также будет начисляться в процентах окладу. Её размер будет зависеть от лимита фонда оплаты труда конкретного учреждения. Получать доплату смогут сотрудники, заключившие трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее 3 лет. Также установлен срок получения надбавки – в течение 6 лет со дня заключения трудового договора. Это обусловлено тем, что в течение 6 лет происходит закрепление специалиста в учреждении, приобретение им опыта работы, повышение его эффективности и, соответственно, достижение более высокого уровня заработной платы, пояснили в правительстве. Принять решения, обеспечивающие установление и выплату в полном размере надбавок к зарплате с первого дня работы гражданам, постоянно проживающим на Крайнем Севере, поручил президент РФ Владимир Путин по итогам пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2023 года. Подписанное постановление – часть работы по выполнению этого поручения, отметили в кабмине.

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россия, правительство, зарплата