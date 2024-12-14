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Путин ожидает, что ЕР скоро начнет реализацию новых нацпроектов

Путин ожидает, что ЕР скоро начнет реализацию новых нацпроектов - 14.12.2024, ПРАЙМ

Путин ожидает, что ЕР скоро начнет реализацию новых нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин ожидает, что партия "Единая Россия" начнет реализовывать новые национальные проекты с первых дней нового 2025 года. | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T15:27+0300

2024-12-14T15:27+0300

2024-12-14T15:40+0300

россия

владимир путин

единая россия

нацпроекты

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин ожидает, что партия "Единая Россия" начнет реализовывать новые национальные проекты с первых дней нового 2025 года. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". В ходе данного мероприятия принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов. Путин в ходе пленарного заседания подчеркнул, что Россия уверена в себе, чувствует в себе правоту и свою силу — и потому все задачи, поставленные перед на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены. "Рассчитываю на ваше безусловное лидерство в реализации новых национальных проектов. Мы подробно их обсуждали совсем недавно, 5 декабря, на Совете по стратегическому развитию. Уверен, что вы, ваши коллеги, партийные организации в регионах — вся партия "Единая Россия" приступите к этой напряженной работе с первых дней наступающего года", — сказал глава государства.Он также заявил, что необходимы серьезные изменения в "Народную программу" партии с конкретными новыми обязательствами,. Надо, по сути, утвердить "дорожную карту" масштабных планов на ближайшие шесть лет, а горизонт планирования должен быть, конечно, гораздо шире, добавил президент РФ.По словам Путина, на "Единую Россию" сейчас, на новом этапе развития страны, ложится особая ответственность и нагрузка. Он выразил уверенность в том, что партия сделает все для дальнейшего укрепления государства, суверенитета, конституционного порядка и общественного согласия.Путин подчеркнул, что "Единая Россия" никогда не искала "дешевой популярности", внимательно относилась к своим словам и решениям. Ее всегда отличали "именно патриотическая основа, можно сказать, идеология и ответственность, добавил он.Глава государства подчеркнул, что россияне ждут, что партия полностью выполнит все свои обещания и планы, в том числе народную программу, с которой "Единая Россия" шла на парламентские выборы в 2021 году.Он добавил, что партия не должна "отфутболивать" людей по бюрократическим инстанциям, ей следует заниматься их проблемами, пожеланиями и просьбами на уровне первичных отделений. Постоянная, налаженная обратная связь с людьми — это зона их ответственности, она позволяет видеть реальную динамику преобразования в разрезе отдельного города, поселка, заключил Путин.

https://1prime.ru/20241214/putin-853576291.html

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россия, владимир путин, единая россия, нацпроекты