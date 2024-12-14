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"Идет по плану". Файзуллин оценил ситуацию на рынке жилищного строительства

"Идет по плану". Файзуллин оценил ситуацию на рынке жилищного строительства - 14.12.2024, ПРАЙМ

"Идет по плану". Файзуллин оценил ситуацию на рынке жилищного строительства

На рынке жилищного строительства РФ "всё идёт по плану", сказал РИА Новости министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T13:40+0300

2024-12-14T13:40+0300

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россия

недвижимость

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. На рынке жилищного строительства РФ "всё идёт по плану", сказал РИА Новости министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. "Прямо сейчас всё идёт по плану", - сказал он РИА Новости на съезде "Единой России" на вопрос о перспективах рынка жилищного строительства в РФ. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.

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россия, недвижимость