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Глава "Норникеля" рассказал, когда компания возобновит выплату дивидендов - 14.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241214/nornikel-853572852.html
Глава "Норникеля" рассказал, когда компания возобновит выплату дивидендов
Глава "Норникеля" рассказал, когда компания возобновит выплату дивидендов - 14.12.2024, ПРАЙМ
Глава "Норникеля" рассказал, когда компания возобновит выплату дивидендов
"Норникель" вернется к выплате дивидендов примерно в 2025 году, когда свободный денежный поток будет положительным, сказал президент компании Владимир Потанин. | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T12:45+0300
2024-12-14T12:46+0300
экономика
россия
норникель
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Норникель" вернется к выплате дивидендов примерно в 2025 году, когда свободный денежный поток будет положительным, сказал президент компании Владимир Потанин. "В следующем году мы ожидаем, что перейдем уже к положительному денежному потоку. Но до тех пор, пока мы к нему не перейдем, мы, конечно же, не будем распределять дивиденды", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
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россия, норникель
Экономика, РОССИЯ, Норникель
12:45 14.12.2024 (обновлено: 12:46 14.12.2024)
 
Глава "Норникеля" рассказал, когда компания возобновит выплату дивидендов

Потанин: "Норникель" вернется к дивидендам примерно в 2025 году

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Норникель" вернется к выплате дивидендов примерно в 2025 году, когда свободный денежный поток будет положительным, сказал президент компании Владимир Потанин.
"В следующем году мы ожидаем, что перейдем уже к положительному денежному потоку. Но до тех пор, пока мы к нему не перейдем, мы, конечно же, не будем распределять дивиденды", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
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