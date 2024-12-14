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Глава "Норникеля" рассказал, когда компания возобновит выплату дивидендов

Глава "Норникеля" рассказал, когда компания возобновит выплату дивидендов - 14.12.2024, ПРАЙМ

Глава "Норникеля" рассказал, когда компания возобновит выплату дивидендов

"Норникель" вернется к выплате дивидендов примерно в 2025 году, когда свободный денежный поток будет положительным, сказал президент компании Владимир Потанин. | 14.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

норникель

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Норникель" вернется к выплате дивидендов примерно в 2025 году, когда свободный денежный поток будет положительным, сказал президент компании Владимир Потанин. "В следующем году мы ожидаем, что перейдем уже к положительному денежному потоку. Но до тех пор, пока мы к нему не перейдем, мы, конечно же, не будем распределять дивиденды", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

https://1prime.ru/20241213/nornikel-853555864.html

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россия, норникель