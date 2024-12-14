Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норникель" нарастит производство металлов на 20-30% - 14.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241214/nornikel-853579910.html
"Норникель" нарастит производство металлов на 20-30%
"Норникель" нарастит производство металлов на 20-30% - 14.12.2024, ПРАЙМ
"Норникель" нарастит производство металлов на 20-30%
"Норникель" нарастит производство своих металлов на 20-30%, основываясь на скорректированной стратегии развития, сообщил президент компании Владимир Потанин. | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T16:57+0300
2024-12-14T16:57+0300
россия
норникель
https://cdnn.1prime.ru/img/83163/34/831633478_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_898d0931b481b79997ce595a8cb09e1b.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Норникель" нарастит производство своих металлов на 20-30%, основываясь на скорректированной стратегии развития, сообщил президент компании Владимир Потанин. "И сейчас стратегия, которую мы собирались реализовывать, будет реализована до 2028 года. Это позволит нам выйти на умеренный рост, на 20-30% мы будем больше металлов производить, разных металлов по-разному", - сказал Потанин в интервью телеканалу РБК, говоря о скорректированной стратегии развития "Норникеля". Предприниматель добавил, что также будет увеличено количество рабочих мест, укреплена налоговая база в регионах, где присутствует "Норникель", а также будет углублено участие компании в различных производственных цепочках. "Мы (на внутреннем рынке – ред.) потребляем порядка 20-25% никеля и меди, которые производим. Поэтому остальное все, в основном, ориентировано на экспорт", - добавил Потанин. По итогам 2023 года "Норникель" снизил выпуск никеля на 5% - до 208,58 тысячи тонн, меди - на 2%, до 425,35 тысячи тонн. Производство палладия сократилось на 4% - до 2,69 миллиона унций. Увеличился только выпуск платины - на 2%, до 664 тысяч унций. Выпуск никеля и меди при этом соответствовал годовым прогнозам компании, а по палладию и платине – превысил их. "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
https://1prime.ru/20241214/kredity-853574450.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83163/34/831633478_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_609236fd202b1cf9b1842df45727e1b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, норникель
РОССИЯ, НОРНИКЕЛЬ
16:57 14.12.2024
 
"Норникель" нарастит производство металлов на 20-30%

Потанин: "Норникель" до 2028 года нарастит производство металлов на 20-30%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк" Годовое собрание акционеров "Норникеля"
 Годовое собрание акционеров Норникеля - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Норникель" нарастит производство своих металлов на 20-30%, основываясь на скорректированной стратегии развития, сообщил президент компании Владимир Потанин.
"И сейчас стратегия, которую мы собирались реализовывать, будет реализована до 2028 года. Это позволит нам выйти на умеренный рост, на 20-30% мы будем больше металлов производить, разных металлов по-разному", - сказал Потанин в интервью телеканалу РБК, говоря о скорректированной стратегии развития "Норникеля".
Предприниматель добавил, что также будет увеличено количество рабочих мест, укреплена налоговая база в регионах, где присутствует "Норникель", а также будет углублено участие компании в различных производственных цепочках.
"Мы (на внутреннем рынке – ред.) потребляем порядка 20-25% никеля и меди, которые производим. Поэтому остальное все, в основном, ориентировано на экспорт", - добавил Потанин.
По итогам 2023 года "Норникель" снизил выпуск никеля на 5% - до 208,58 тысячи тонн, меди - на 2%, до 425,35 тысячи тонн. Производство палладия сократилось на 4% - до 2,69 миллиона унций. Увеличился только выпуск платины - на 2%, до 664 тысяч унций. Выпуск никеля и меди при этом соответствовал годовым прогнозам компании, а по палладию и платине – превысил их.
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост
14:42
 
РОССИЯНОРНИКЕЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала