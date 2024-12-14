https://1prime.ru/20241214/nornikel-853579910.html

"Норникель" нарастит производство металлов на 20-30%

"Норникель" нарастит производство металлов на 20-30% - 14.12.2024, ПРАЙМ

"Норникель" нарастит производство металлов на 20-30%

"Норникель" нарастит производство своих металлов на 20-30%, основываясь на скорректированной стратегии развития, сообщил президент компании Владимир Потанин. | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T16:57+0300

2024-12-14T16:57+0300

2024-12-14T16:57+0300

россия

норникель

https://cdnn.1prime.ru/img/83163/34/831633478_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_898d0931b481b79997ce595a8cb09e1b.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Норникель" нарастит производство своих металлов на 20-30%, основываясь на скорректированной стратегии развития, сообщил президент компании Владимир Потанин. "И сейчас стратегия, которую мы собирались реализовывать, будет реализована до 2028 года. Это позволит нам выйти на умеренный рост, на 20-30% мы будем больше металлов производить, разных металлов по-разному", - сказал Потанин в интервью телеканалу РБК, говоря о скорректированной стратегии развития "Норникеля". Предприниматель добавил, что также будет увеличено количество рабочих мест, укреплена налоговая база в регионах, где присутствует "Норникель", а также будет углублено участие компании в различных производственных цепочках. "Мы (на внутреннем рынке – ред.) потребляем порядка 20-25% никеля и меди, которые производим. Поэтому остальное все, в основном, ориентировано на экспорт", - добавил Потанин. По итогам 2023 года "Норникель" снизил выпуск никеля на 5% - до 208,58 тысячи тонн, меди - на 2%, до 425,35 тысячи тонн. Производство палладия сократилось на 4% - до 2,69 миллиона унций. Увеличился только выпуск платины - на 2%, до 664 тысяч унций. Выпуск никеля и меди при этом соответствовал годовым прогнозам компании, а по палладию и платине – превысил их. "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

https://1prime.ru/20241214/kredity-853574450.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, норникель