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Число обращений к прямой линии Путина превысило 800 тысяч - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Число обращений к прямой линии Путина превысило 800 тысяч
Число обращений к прямой линии Путина превысило 800 тысяч - 14.12.2024, ПРАЙМ
Число обращений к прямой линии Путина превысило 800 тысяч
Количество обращений к прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, превысило 800 тысяч, сообщает telegram-канал программы "Вести" | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T13:32+0300
2024-12-14T13:32+0300
россия
владимир путин
"прямая линия" президента рф
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Количество обращений к прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, превысило 800 тысяч, сообщает telegram-канал программы "Вести" со ссылкой на данные Народного фронта. "818 154 обращений поступило на "Прямую линию с Владимиром Путиным" по состоянию на 12:00 мск, следует из данных Народного фронта", - указано в сообщении telegram-канала. В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
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россия, владимир путин, "прямая линия" президента рф
РОССИЯ, Владимир Путин, "Прямая линия" президента РФ
13:32 14.12.2024
 
Число обращений к прямой линии Путина превысило 800 тысяч

"Вести": число обращений к прямой линии Путина превысило 800 тысяч

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Количество обращений к прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, превысило 800 тысяч, сообщает telegram-канал программы "Вести" со ссылкой на данные Народного фронта.
"818 154 обращений поступило на "Прямую линию с Владимиром Путиным" по состоянию на 12:00 мск, следует из данных Народного фронта", - указано в сообщении telegram-канала.
В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
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На прямую линию Путина поступило более 600 тысяч обращений
12 декабря, 19:37
 
РОССИЯВладимир Путин"Прямая линия" президента РФ
 
 
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