https://1prime.ru/20241214/obrascheniya-853573364.html

Число обращений к прямой линии Путина превысило 800 тысяч

Число обращений к прямой линии Путина превысило 800 тысяч - 14.12.2024, ПРАЙМ

Число обращений к прямой линии Путина превысило 800 тысяч

Количество обращений к прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, превысило 800 тысяч, сообщает telegram-канал программы "Вести" | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T13:32+0300

2024-12-14T13:32+0300

2024-12-14T13:32+0300

россия

владимир путин

"прямая линия" президента рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376073_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_7ce31370d213abfc3cfea6263414705e.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Количество обращений к прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, превысило 800 тысяч, сообщает telegram-канал программы "Вести" со ссылкой на данные Народного фронта. "818 154 обращений поступило на "Прямую линию с Владимиром Путиным" по состоянию на 12:00 мск, следует из данных Народного фронта", - указано в сообщении telegram-канала. В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.

https://1prime.ru/20241212/obrascheniya-853533335.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, "прямая линия" президента рф