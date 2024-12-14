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Россиянам рассказали, кто сможет участвовать в исследовании вакцины от рака - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, кто сможет участвовать в исследовании вакцины от рака
Россиянам рассказали, кто сможет участвовать в исследовании вакцины от рака - 14.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, кто сможет участвовать в исследовании вакцины от рака
Принять участие в клиническом исследовании вакцины от рака, созданной на основе онколитических вирусов, смогут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T22:33+0300
2024-12-14T22:33+0300
россия
здоровье
общество
онкология
вакцина
испытания
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Принять участие в клиническом исследовании вакцины от рака, созданной на основе онколитических вирусов, смогут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом и у которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения более невозможны. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале главного внештатного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна. Специалист отметил, что набор пациентов для исследования онколитической вакцины начнется совсем скоро. По его словам, исследование будут проводить на базе НМИЦ радиологии Минздрава РФ, оно направлено на изучение: безопасности, переносимости, фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов. В сообщении также говорится, что участвовать в исследовании смогут мужчины и женщины в возрасте 18-75 лет, с гистологически подтвержденным диагнозом солидной опухоли (опухоли головы и шеи, рак легкого, опухоли средостения, рак молочной железы, опухоли ЖКТ, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, мочеполовой системы, первичные опухоли ЦНС, саркомы мягких тканей и костей, меланома кожи и слизистых), для которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения больше невозможны. При этом отмечается, что общее состояние здоровья по шкале ECOG у добровольцев должно быть 0–2, а с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель. Препарат разработали в НМИЦ радиологии Минздрава РФ совместно с ИМБ им. Энгельгардта РАН. Его назвали "ЭнтероМикс".
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россия, здоровье, общество , онкология, вакцина, испытания
РОССИЯ, Здоровье, Общество , онкология, вакцина, испытания
22:33 14.12.2024
 
Россиянам рассказали, кто сможет участвовать в исследовании вакцины от рака

Онколог Каприн: к проверке онковакцины допустят мужчин и женщин от 18 до 75 лет

© РИА Новости . Сергей Пятаков%ученый
%ученый - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Принять участие в клиническом исследовании вакцины от рака, созданной на основе онколитических вирусов, смогут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом и у которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения более невозможны. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале главного внештатного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна.
Специалист отметил, что набор пациентов для исследования онколитической вакцины начнется совсем скоро.
По его словам, исследование будут проводить на базе НМИЦ радиологии Минздрава РФ, оно направлено на изучение: безопасности, переносимости, фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов.
В сообщении также говорится, что участвовать в исследовании смогут мужчины и женщины в возрасте 18-75 лет, с гистологически подтвержденным диагнозом солидной опухоли (опухоли головы и шеи, рак легкого, опухоли средостения, рак молочной железы, опухоли ЖКТ, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, мочеполовой системы, первичные опухоли ЦНС, саркомы мягких тканей и костей, меланома кожи и слизистых), для которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения больше невозможны. При этом отмечается, что общее состояние здоровья по шкале ECOG у добровольцев должно быть 0–2, а с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель.
Препарат разработали в НМИЦ радиологии Минздрава РФ совместно с ИМБ им. Энгельгардта РАН. Его назвали "ЭнтероМикс".
%Медицина - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
В Минздраве рассказали о создании бесплатной вакцины от рака
17:06
 
РОССИЯЗдоровьеОбществоонкологиявакцинаиспытания
 
 
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