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В Госдуме усомнились в возможности выплаты 13-й пенсии на день рождения

В Госдуме усомнились в возможности выплаты 13-й пенсии на день рождения - 14.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме усомнились в возможности выплаты 13-й пенсии на день рождения

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала свое несогласие с идеей выплаты 13-й пенсии в день рождения... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T11:51+0300

2024-12-14T11:51+0300

2024-12-14T11:51+0300

экономика

россия

госдума

пенсии

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала свое несогласие с идеей выплаты 13-й пенсии в день рождения. Об этом она заявила в беседе с изданием "Лента.ру"."Думаю, что ни в этом году, ни в следующем жизни у такого законопроекта не будет, потому что сама природа страховой пенсии иная", — отметила она в беседе с изданием.Парламентарий объяснила, что пенсия формируется из взносов работающих людей и распределяется с учетом различных параметров, таких как стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты. В добавок к пенсиям, государство имеет обязательства по другим видам социальной поддержки, таким как пособия на детей и материнский семейный капитал.Распределение средств на 13-ю пенсию может привести к дисбалансу в распределении этих обязательств, резюмировала Бессараб.Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышев заявил, что в Госдуму в следующем году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров.

https://1prime.ru/20241211/pensii-853503061.html

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россия, госдума, пенсии