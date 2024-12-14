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В Госдуме усомнились в возможности выплаты 13-й пенсии на день рождения
В Госдуме усомнились в возможности выплаты 13-й пенсии на день рождения - 14.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме усомнились в возможности выплаты 13-й пенсии на день рождения
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала свое несогласие с идеей выплаты 13-й пенсии в день рождения... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T11:51+0300
2024-12-14T11:51+0300
2024-12-14T11:51+0300
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала свое несогласие с идеей выплаты 13-й пенсии в день рождения. Об этом она заявила в беседе с изданием "Лента.ру"."Думаю, что ни в этом году, ни в следующем жизни у такого законопроекта не будет, потому что сама природа страховой пенсии иная", — отметила она в беседе с изданием.Парламентарий объяснила, что пенсия формируется из взносов работающих людей и распределяется с учетом различных параметров, таких как стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты. В добавок к пенсиям, государство имеет обязательства по другим видам социальной поддержки, таким как пособия на детей и материнский семейный капитал.Распределение средств на 13-ю пенсию может привести к дисбалансу в распределении этих обязательств, резюмировала Бессараб.Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышев заявил, что в Госдуму в следующем году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров.
https://1prime.ru/20241211/pensii-853503061.html
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Экономика, РОССИЯ, Госдума, Пенсии
В Госдуме усомнились в возможности выплаты 13-й пенсии на день рождения
Депутат Бессараб усомнилась в возможности выплаты 13-й пенсии на день рождения
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала свое несогласие с идеей выплаты 13-й пенсии в день рождения. Об этом она заявила
в беседе с изданием "Лента.ру".
"Думаю, что ни в этом году, ни в следующем жизни у такого законопроекта не будет, потому что сама природа страховой пенсии иная", — отметила она в беседе с изданием.
Парламентарий объяснила, что пенсия формируется из взносов работающих людей и распределяется с учетом различных параметров, таких как стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты. В добавок к пенсиям, государство имеет обязательства по другим видам социальной поддержки, таким как пособия на детей и материнский семейный капитал.
Распределение средств на 13-ю пенсию может привести к дисбалансу в распределении этих обязательств, резюмировала Бессараб.
Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышев заявил, что в Госдуму в следующем году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров.
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