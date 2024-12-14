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Обратный отсчет: ЕС ускорил подготовку к послевоенному сценарию на Украине - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Обратный отсчет: ЕС ускорил подготовку к послевоенному сценарию на Украине
Обратный отсчет: ЕС ускорил подготовку к послевоенному сценарию на Украине - 14.12.2024, ПРАЙМ
Обратный отсчет: ЕС ускорил подготовку к послевоенному сценарию на Украине
Европа активно готовится к переговорам между Россией и Украиной, чтобы решить судьбу Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет газета El... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T12:19+0300
2024-12-14T12:19+0300
политика
россия
украина
ес
переговоры
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Европа активно готовится к переговорам между Россией и Украиной, чтобы решить судьбу Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет газета El País."Все больше встреч проводится по вопросам подготовки к предполагаемым переговорам о прекращении конфликта. Лидеры ЕС обсуждают увеличение военной помощи и возможное присутствие международных военных сил", — говорится в материале.В издании отметили, что для подготовки возможных переговоров и разработки сценариев урегулирования конфликта проводятся все больше саммитов, министерских встреч и совещаний.Кроме того, стороны обсуждают возможное присутствие международных вооруженных сил и увеличение военной помощи.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, ес, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, переговоры
12:19 14.12.2024
 
Обратный отсчет: ЕС ускорил подготовку к послевоенному сценарию на Украине

El País: Европа активно готовится к переговорам между Россией и Украиной

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Европа активно готовится к переговорам между Россией и Украиной, чтобы решить судьбу Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет газета El País.
"Все больше встреч проводится по вопросам подготовки к предполагаемым переговорам о прекращении конфликта. Лидеры ЕС обсуждают увеличение военной помощи и возможное присутствие международных военных сил", — говорится в материале.
В издании отметили, что для подготовки возможных переговоров и разработки сценариев урегулирования конфликта проводятся все больше саммитов, министерских встреч и совещаний.
Кроме того, стороны обсуждают возможное присутствие международных вооруженных сил и увеличение военной помощи.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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