https://1prime.ru/20241214/peregovory-853572317.html
Обратный отсчет: ЕС ускорил подготовку к послевоенному сценарию на Украине
Обратный отсчет: ЕС ускорил подготовку к послевоенному сценарию на Украине - 14.12.2024, ПРАЙМ
Обратный отсчет: ЕС ускорил подготовку к послевоенному сценарию на Украине
Европа активно готовится к переговорам между Россией и Украиной, чтобы решить судьбу Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет газета El... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T12:19+0300
2024-12-14T12:19+0300
2024-12-14T12:19+0300
политика
россия
украина
ес
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Европа активно готовится к переговорам между Россией и Украиной, чтобы решить судьбу Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет газета El País."Все больше встреч проводится по вопросам подготовки к предполагаемым переговорам о прекращении конфликта. Лидеры ЕС обсуждают увеличение военной помощи и возможное присутствие международных военных сил", — говорится в материале.В издании отметили, что для подготовки возможных переговоров и разработки сценариев урегулирования конфликта проводятся все больше саммитов, министерских встреч и совещаний.Кроме того, стороны обсуждают возможное присутствие международных вооруженных сил и увеличение военной помощи.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241213/peregovory-853541594.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ес, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, переговоры
Обратный отсчет: ЕС ускорил подготовку к послевоенному сценарию на Украине
El País: Европа активно готовится к переговорам между Россией и Украиной
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ.
Европа активно готовится к переговорам между Россией и Украиной, чтобы решить судьбу Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет
газета El País.
"Все больше встреч проводится по вопросам подготовки к предполагаемым переговорам о прекращении конфликта. Лидеры ЕС обсуждают увеличение военной помощи и возможное присутствие международных военных сил", — говорится в материале.
В издании отметили, что для подготовки возможных переговоров и разработки сценариев урегулирования конфликта проводятся все больше саммитов, министерских встреч и совещаний.
Кроме того, стороны обсуждают возможное присутствие международных вооруженных сил и увеличение военной помощи.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В Крыму назвали "дешевым торгом" заявление Ермака о переговорах по Украине