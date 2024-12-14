https://1prime.ru/20241214/posledstviya-853581721.html
В Китае назвали последствия торговой войны с Евросоюзом
В Китае назвали последствия торговой войны с Евросоюзом - 14.12.2024, ПРАЙМ
В Китае назвали последствия торговой войны с Евросоюзом
Торговая война между Китаем и Евросоюзом приведет к проигрышной для всех ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T18:58+0300
2024-12-14T18:58+0300
2024-12-14T18:58+0300
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ПЕКИН, 14 дек – ПРАЙМ. Торговая война между Китаем и Евросоюзом приведет к проигрышной для всех ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Ван И в субботу провел 26-й китайско-французский стратегический диалог с Бонном. Последний находится в КНР с визитом 13-14 декабря. Согласно заявлению МИД Китая по итогам встречи в Пекине, стороны обсудили торгово-экономические вопросы КНР и ЕвросоюзаВан И отметил, что "торговая война может лишь к привести к проигрышной для всех сторон ситуации". По его словам, Пекин является самым непреклонным защитником системы свободной торговли и выступает против политизации торгово-экономических вопросов. Он выразил надежду, что ЕС и Китай будут двигаться навстречу друг другу, придерживаться конструктивного подхода, учтут законные озабоченности друг друга и путем непрерывного диалога найдут решение, приемлемое для обеих сторон. Бонн в свою очередь заявил, что Париж не одобряет торговую войну и выступает в поддержку того, чтобы Европа укрепляла сотрудничество с Китаем для достижения взаимной выгоды. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября Евросоюз окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из Китая: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. В Министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением. В начале октября Министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из ЕС бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое ведомство инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 10 декабря сообщила, что ЕС с октября прошлого года применил более 40 ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли.
https://1prime.ru/20241213/kitaj-853539338.html
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ес, китай, торговые войны
Политика, ЕС, КИТАЙ, торговые войны
В Китае назвали последствия торговой войны с Евросоюзом
Ван И: торговая война Китая и ЕС приведет лишь к проигрышной для всех ситуации
ПЕКИН, 14 дек – ПРАЙМ. Торговая война между Китаем и Евросоюзом приведет к проигрышной для всех ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
Ван И в субботу провел 26-й китайско-французский стратегический диалог с Бонном. Последний находится в КНР с визитом 13-14 декабря.
Согласно заявлению МИД Китая по итогам встречи в Пекине, стороны обсудили торгово-экономические вопросы КНР и Евросоюза
Ван И отметил, что "торговая война может лишь к привести к проигрышной для всех сторон ситуации". По его словам, Пекин является самым непреклонным защитником системы свободной торговли и выступает против политизации торгово-экономических вопросов. Он выразил надежду, что ЕС и Китай будут двигаться навстречу друг другу, придерживаться конструктивного подхода, учтут законные озабоченности друг друга и путем непрерывного диалога найдут решение, приемлемое для обеих сторон.
Бонн в свою очередь заявил, что Париж не одобряет торговую войну и выступает в поддержку того, чтобы Европа укрепляла сотрудничество с Китаем для достижения взаимной выгоды.
Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября Евросоюз окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из Китая: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. В Министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением.
В начале октября Министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из ЕС бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое ведомство инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 10 декабря сообщила, что ЕС с октября прошлого года применил более 40 ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли.
Китай призвал Россию укреплять решимость и уверенность