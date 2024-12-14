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Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым
Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым - 14.12.2024, ПРАЙМ
Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым
Приближающийся 2025 год вряд ли будет очень простым, считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T18:08+0300
2024-12-14T18:08+0300
2024-12-14T18:14+0300
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Приближающийся 2025 год вряд ли будет очень простым, считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил, завершая съезд "Единой России".При этом Медведев выразил уверенность, что "Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами. Партийный съезд проходил в субботу на площадке национального центра "Россия".
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россия, дмитрий медведев, единая россия, прогноз
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, прогноз
Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым
Медведев: 2025 год вряд ли будет очень простым
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Приближающийся 2025 год вряд ли будет очень простым, считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил, завершая съезд "Единой России".
При этом Медведев выразил уверенность, что "Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами.
Партийный съезд проходил в субботу на площадке национального центра "Россия".
Медведев допустил возможность появления новых регионов в составе России