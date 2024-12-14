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Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым
Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым - 14.12.2024, ПРАЙМ
Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым
Приближающийся 2025 год вряд ли будет очень простым, считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T18:08+0300
2024-12-14T18:14+0300
россия
дмитрий медведев
единая россия
прогноз
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Приближающийся 2025 год вряд ли будет очень простым, считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил, завершая съезд "Единой России".При этом Медведев выразил уверенность, что "Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами. Партийный съезд проходил в субботу на площадке национального центра "Россия".
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россия, дмитрий медведев, единая россия, прогноз
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, прогноз
18:08 14.12.2024 (обновлено: 18:14 14.12.2024)
 
Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым

Медведев: 2025 год вряд ли будет очень простым

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Приближающийся 2025 год вряд ли будет очень простым, считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил, завершая съезд "Единой России".
При этом Медведев выразил уверенность, что "Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами.
Партийный съезд проходил в субботу на площадке национального центра "Россия".
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
Медведев допустил возможность появления новых регионов в составе России
16:09
 
РОССИЯДмитрий МедведевЕдиная Россияпрогноз
 
 
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