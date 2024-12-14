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Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым

Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым - 14.12.2024, ПРАЙМ

Медведев считает, что следующий год вряд ли будет простым

Приближающийся 2025 год вряд ли будет очень простым, считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T18:08+0300

2024-12-14T18:08+0300

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россия

дмитрий медведев

единая россия

прогноз

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Приближающийся 2025 год вряд ли будет очень простым, считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил, завершая съезд "Единой России".При этом Медведев выразил уверенность, что "Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами. Партийный съезд проходил в субботу на площадке национального центра "Россия".

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