https://1prime.ru/20241214/putin-853576291.html

"Ничего не дадут". Путин ответил на шантаж и попытки помешать России

"Ничего не дадут". Путин ответил на шантаж и попытки помешать России - 14.12.2024, ПРАЙМ

"Ничего не дадут". Путин ответил на шантаж и попытки помешать России

Шантаж и попытки помешать России не принесут никаких результатов, заявил президент страны Владимир Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия", который... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T15:25+0300

2024-12-14T15:25+0300

2024-12-14T15:25+0300

политика

россия

владимир путин

единая россия

сво

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Шантаж и попытки помешать России не принесут никаких результатов, заявил президент страны Владимир Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия", который проходит в субботу в Национальном центре "Россия"."Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут", — подчеркнул президент.Глава государства также выразил свою поддержку российской армии, флоту и оборонной промышленности, которые работают в круглосуточном режиме для приближения страны к победе.В настоящее время в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия", где вносятся изменения в программу и устав партии, а также проводится ротация советов.

https://1prime.ru/20241214/obrascheniya-853573364.html

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