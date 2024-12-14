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"Ничего не дадут". Путин ответил на шантаж и попытки помешать России
"Ничего не дадут". Путин ответил на шантаж и попытки помешать России - 14.12.2024, ПРАЙМ
"Ничего не дадут". Путин ответил на шантаж и попытки помешать России
Шантаж и попытки помешать России не принесут никаких результатов, заявил президент страны Владимир Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия", который... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T15:25+0300
2024-12-14T15:25+0300
2024-12-14T15:25+0300
политика
россия
владимир путин
единая россия
сво
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Шантаж и попытки помешать России не принесут никаких результатов, заявил президент страны Владимир Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия", который проходит в субботу в Национальном центре "Россия"."Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут", — подчеркнул президент.Глава государства также выразил свою поддержку российской армии, флоту и оборонной промышленности, которые работают в круглосуточном режиме для приближения страны к победе.В настоящее время в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия", где вносятся изменения в программу и устав партии, а также проводится ротация советов.
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россия, владимир путин, единая россия, сво
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Единая Россия, СВО
"Ничего не дадут". Путин ответил на шантаж и попытки помешать России
Путин: шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Шантаж и попытки помешать России не принесут никаких результатов, заявил президент страны Владимир Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия", который проходит в субботу в Национальном центре "Россия".
"Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут", — подчеркнул президент.
Глава государства также выразил свою поддержку российской армии, флоту и оборонной промышленности, которые работают в круглосуточном режиме для приближения страны к победе.
В настоящее время в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия", где вносятся изменения в программу и устав партии, а также проводится ротация советов.
Число обращений к прямой линии Путина превысило 800 тысяч