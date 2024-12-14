https://1prime.ru/20241214/putin-853576720.html

Все стоящие перед Россией задачи будут решены, заявил Путин

Все стоящие перед Россией задачи будут решены, заявил Путин - 14.12.2024, ПРАЙМ

Все стоящие перед Россией задачи будут решены, заявил Путин

Все задачи, стоящие перед Россией, как краткосрочные, так и долгосрочные, будут обязательно решены. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T15:31+0300

2024-12-14T15:31+0300

2024-12-14T15:31+0300

политика

россия

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Все задачи, стоящие перед Россией, как краткосрочные, так и долгосрочные, будут обязательно решены. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках съезда XXII съезда партии "Единая Россия"."Все задачи, поставленные нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены", — отметил российский лидер в рамках пленарного заседания съезда.Путин также добавил, что Россия будет решительно пресекать попытки расшатать единство страны и готова дать отпор "по всему фронту".Президент выступил на XXII съезде партии "Единая Россия", который проходил в Национальном центре "Россия". В ходе съезда также были приняты поправки в народную программу и устав партии, а также проведена ротация высших советов.

https://1prime.ru/20241214/putin-853576291.html

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россия, владимир путин, единая россия