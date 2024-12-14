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Все российские регионы помогают подшефным территориям, заявил Путин - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Все российские регионы помогают подшефным территориям, заявил Путин
Все российские регионы помогают подшефным территориям, заявил Путин - 14.12.2024, ПРАЙМ
Все российские регионы помогают подшефным территориям, заявил Путин
Все регионы и муниципалитеты страны оказывают помощь подшефным территориям. Об этом сообщил в ходе съезда партии "Единая Россия", который проходит в... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T15:15+0300
2024-12-14T15:18+0300
политика
россия
владимир путин
единая россия
сво
новые регионы рф
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МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Все регионы и муниципалитеты страны оказывают помощь подшефным территориям. Об этом сообщил в ходе съезда партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия, президент РФ Владимир Путин. По его словам, сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектов РФ. Путин также поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России и на фронте и в тылу.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов партии.
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россия, владимир путин, единая россия, сво, новые регионы рф
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Единая Россия, СВО, новые регионы РФ
15:15 14.12.2024 (обновлено: 15:18 14.12.2024)
 
Все российские регионы помогают подшефным территориям, заявил Путин

Путин: все регионы и муниципалитеты в России помогают подшефным территориям

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Все регионы и муниципалитеты страны оказывают помощь подшефным территориям. Об этом сообщил в ходе съезда партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия, президент РФ Владимир Путин.
По его словам, сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектов РФ.
Путин также поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России и на фронте и в тылу.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов партии.
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ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинЕдиная РоссияСВОновые регионы РФ
 
 
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