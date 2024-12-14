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Медведев призвал в полной мере реализовать потенциал новых регионов России - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Медведев призвал в полной мере реализовать потенциал новых регионов России
Медведев призвал в полной мере реализовать потенциал новых регионов России - 14.12.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал в полной мере реализовать потенциал новых регионов России
Необходимо полностью реализовать потенциал новых регионов России, особенно вопросы социально-экономического возрождения регионов. Об этом зампред Совбеза России | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T16:46+0300
2024-12-14T16:46+0300
политика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Необходимо полностью реализовать потенциал новых регионов России, особенно вопросы социально-экономического возрождения регионов. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в рамках пленарного заседания XXII Съезда "Единой России" в Москве."Особого внимания требуют вопросы социально-экономического возрождения вернувшихся в Россию регионов", — подчеркнул политик.По словам Медведева, в новых регионах проживают энергичные и талантливые люди, способные своим трудом приумножить силу и славу страны. Он также уверен, что каждый из новых субъектов России будет служить мощным двигателем развития для всей страны.XXII съезд "Единой России" проходит в Национальном центре "Россия" в Москве.
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россия, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
16:46 14.12.2024
 
Медведев призвал в полной мере реализовать потенциал новых регионов России

Медведев: потенциал новых регионов России должен быть реализован в полной мере

© Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Необходимо полностью реализовать потенциал новых регионов России, особенно вопросы социально-экономического возрождения регионов. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в рамках пленарного заседания XXII Съезда "Единой России" в Москве.
"Особого внимания требуют вопросы социально-экономического возрождения вернувшихся в Россию регионов", — подчеркнул политик.
По словам Медведева, в новых регионах проживают энергичные и талантливые люди, способные своим трудом приумножить силу и славу страны. Он также уверен, что каждый из новых субъектов России будет служить мощным двигателем развития для всей страны.
XXII съезд "Единой России" проходит в Национальном центре "Россия" в Москве.
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
Все российские регионы помогают подшефным территориям, заявил Путин
15:15
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий Медведев
 
 
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