https://1prime.ru/20241214/regiony-853579663.html

Медведев призвал в полной мере реализовать потенциал новых регионов России

Медведев призвал в полной мере реализовать потенциал новых регионов России - 14.12.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал в полной мере реализовать потенциал новых регионов России

Необходимо полностью реализовать потенциал новых регионов России, особенно вопросы социально-экономического возрождения регионов. Об этом зампред Совбеза России | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T16:46+0300

2024-12-14T16:46+0300

2024-12-14T16:46+0300

политика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Необходимо полностью реализовать потенциал новых регионов России, особенно вопросы социально-экономического возрождения регионов. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в рамках пленарного заседания XXII Съезда "Единой России" в Москве."Особого внимания требуют вопросы социально-экономического возрождения вернувшихся в Россию регионов", — подчеркнул политик.По словам Медведева, в новых регионах проживают энергичные и талантливые люди, способные своим трудом приумножить силу и славу страны. Он также уверен, что каждый из новых субъектов России будет служить мощным двигателем развития для всей страны.XXII съезд "Единой России" проходит в Национальном центре "Россия" в Москве.

https://1prime.ru/20241214/regiony-853575899.html

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россия, дмитрий медведев