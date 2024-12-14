https://1prime.ru/20241214/rossiya-853577049.html
"На десятилетия вперед". Путин рассказал о повестке развития России
"На десятилетия вперед". Путин рассказал о повестке развития России - 14.12.2024, ПРАЙМ
"На десятилетия вперед". Путин рассказал о повестке развития России
За последние годы Россия качественно изменилась, программа развития страны приобрела стратегический характер и ориентирована на будущее, заявил глава... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T15:39+0300
2024-12-14T15:39+0300
2024-12-14T15:39+0300
политика
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. За последние годы Россия качественно изменилась, программа развития страны приобрела стратегический характер и ориентирована на будущее, заявил глава государства Владимир Путин."Страна за это время качественно изменилась, вот в чем все дело. Ресурсы государства, общества, бизнеса на порядок выросли. И наша повестка развития приобрела действительно всеобъемлющий, системный, стратегический характер, обращенный в будущее. Причем на десятилетия вперед. У нас есть такая возможность", — подчеркнул российский лидер.Путин также отметил, что Россия может двигаться вперед по всем ключевым направлениям, чтобы обеспечить свой суверенитет и повысить уровень жизни во всех регионах страны.Он также заметил, что Россия является уникальной и самобытной цивилизацией, в которой многоконфессиональный и многонациональный народ, несмотря на свое внутреннее многообразие, остается единым.Российский лидер выступил на XXII съезде партии "Единая Россия", который проходил в Национальном центре "Россия". В ходе съезда также были приняты поправки в народную программу и устав партии, а также проведена ротация высших советов.
https://1prime.ru/20241214/putin-853576291.html
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россия, владимир путин, единая россия
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Единая Россия
"На десятилетия вперед". Путин рассказал о повестке развития России
Путин: Россия изменилась, повестка развития страны теперь обращена в будущее
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. За последние годы Россия качественно изменилась, программа развития страны приобрела стратегический характер и ориентирована на будущее, заявил глава государства Владимир Путин.
"Страна за это время качественно изменилась, вот в чем все дело. Ресурсы государства, общества, бизнеса на порядок выросли. И наша повестка развития приобрела действительно всеобъемлющий, системный, стратегический характер, обращенный в будущее. Причем на десятилетия вперед. У нас есть такая возможность", — подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил, что Россия может двигаться вперед по всем ключевым направлениям, чтобы обеспечить свой суверенитет и повысить уровень жизни во всех регионах страны.
Он также заметил, что Россия является уникальной и самобытной цивилизацией, в которой многоконфессиональный и многонациональный народ, несмотря на свое внутреннее многообразие, остается единым.
Российский лидер выступил на XXII съезде партии "Единая Россия", который проходил в Национальном центре "Россия". В ходе съезда также были приняты поправки в народную программу и устав партии, а также проведена ротация высших советов.
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