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Рубль "рисует пилу" в понижательном тренде

Рубль "рисует пилу" в понижательном тренде - 14.12.2024, ПРАЙМ

Рубль "рисует пилу" в понижательном тренде

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал снижение волатильности: курсовой недельный диапазон составил | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T11:20+0300

2024-12-14T11:20+0300

2024-12-14T11:20+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал снижение волатильности: курсовой недельный диапазон составил 13,39-14,14 рубля за юань. При этом курс демонстрировал ежедневные "маятниковые" движения: день роста сменялся днем снижения – и так на протяжении всей недели. Впрочем, тренд по курсу юаня все же был направлен вверх.Рынок продолжил переваривать новые санкции США, перестраивая валютные потоки, связанные с основными торговыми площадками, волатильность которых понизилась. При этом "курсовые качели", объясняются, видимо, с одной стороны, приходом порции экспортной выручки на продажу и отсутствием достаточного спроса на нее. С другой, разовый спрос, например, со стороны импортеров, не встречал достаточного предложения валюты от экспортеров.В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю вырос на 46 копеек до 13,87 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 4,01 рубля до 103,43 рубля, евро – на 2,71 рубля, до 109,01 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю подросли с 0,52% годовых по индикатору RUSFARCNY до 0,99% годовых.Валюта США на форексе выросла за неделю от 7,270 юаня до 7,279 юаня, оставаясь немного ниже максимумов примерно за год. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,457 юаня, то есть с премией в 2,4% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла до 7,7 тысячи против 7,06 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ В ПОНИЖАТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕРубль начал рабочую неделю снижением против юаня, корректируя сильный рост предыдущей недели. При этом игроки рынка обратили внимание на то, что российские банки привлекли в понедельник на аукционе месячного репо ЦБ РФ 850 миллиардов рублей при лимите 1 триллион.Таким образом, финансовый регулятор поддержал действия минфина РФ, который разместил ОФЗ с плавающим купоном - за две недели уже почти на два триллиона рублей по номиналу. В итоге перекоса с рублевой ликвидностью не произошло, и курс реагировал только на валютные потоки.Негативный фон для рубля поддерживали оценки ЦБ РФ о том, что чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами упали в ноябре на 23% к октябрю, до 8 миллиардов долларов на фоне погашения валютных кредитов перед российскими банками.При этом отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в сентябре составило 60%, упав на 28 процентных пунктов относительно августа на фоне повышенных объемов покупки валюты экспортерами в сентябре с целью погашения валютных обязательств. Впрочем, в октябре происходило восстановление доли продаваемой валютной выручки: показатель вырос до 76%.ЦБ также зарегистрировал контрциклические действия физлиц, которые на фоне роста курсов инвалют в ноябре продали на российском рынке иностранную валюту на 68,1 миллиарда рублей против 55,8 миллиарда в октябре.ПРОГНОЗЫЗавершение недели рубль провел в тех же "пилообразных" колебаниях против юаня на Мосбирже, плавно снижаясь на горизонте нескольких дней.В то же время, несмотря на рост на 7,1% положительного сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре до 118,6 миллиарда долларов, ноябрьский профицит баланса внешней торговли товарами сократился до 6,3 миллиарда долларов против октябрьских 9,1 миллиарда за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта.Таким образом, в конце года рубль остается под психологическим давлением ослабления фундаментальных факторов и геополитической неопределенности. Потенциальный скачок бюджетных расходов также довлеет над российской валютой. Так, минфин РФ зафиксировал дефицит федерального бюджета за январь-ноябрь на уровне 389 миллиардов рублей, а планы по дефициту составляют 3,1 триллиона.Все это может поддавить курс юаня выше 14 рублей, однако решение ЦБ РФ по ключевой ставке и жесткие сигналы могут поддержать рубль в конце следующей недели.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков