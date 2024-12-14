Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сербия не введет санкции против России, заявил Вучич - 14.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241214/sanktsii-853571135.html
Сербия не введет санкции против России, заявил Вучич
Сербия не введет санкции против России, заявил Вучич - 14.12.2024, ПРАЙМ
Сербия не введет санкции против России, заявил Вучич
Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на ожидаемые ограничительные меры США в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), заявил... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T10:55+0300
2024-12-14T10:57+0300
политика
россия
сербия
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
БЕЛГРАД, 14 дек – ПРАЙМ. Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на ожидаемые ограничительные меры США в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), заявил президент Сербии Александр Вучич."Хотел бы кто-то, чтобы мы ввели санкции против Москвы, а потом раздумать об этом (отмена санкций против NIS - ред.)? Не исключаю такой возможности, хоть у меня и нет доказательств этому. Но как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы", — подчеркнул сербский лидер утром в субботу в эфире национального телеканала.Ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января, поэтому президент считает необходимым вести переговоры с американской и российской сторонами. В прошлом году ЕС запретил поставки российской нефти в Хорватию через компанию-оператора JANAF, и после введения санкций JANAF прекратит поставки с терминала на острове Крк. Вучич также подтвердил планы строительства трубопровода, соединяющего "Дружбу" и НПЗ NIS, который позволит Венгрии обеспечить российскую нефть для переработки.
https://1prime.ru/20241206/gaz-853377363.html
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сербия, александр вучич
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Александр Вучич
10:55 14.12.2024 (обновлено: 10:57 14.12.2024)
 
Сербия не введет санкции против России, заявил Вучич

Вучич: Сербия не введет санкции в отношении РФ из-за мер США против NIS

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 14 дек – ПРАЙМ. Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на ожидаемые ограничительные меры США в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Хотел бы кто-то, чтобы мы ввели санкции против Москвы, а потом раздумать об этом (отмена санкций против NIS - ред.)? Не исключаю такой возможности, хоть у меня и нет доказательств этому. Но как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы", — подчеркнул сербский лидер утром в субботу в эфире национального телеканала.
Ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января, поэтому президент считает необходимым вести переговоры с американской и российской сторонами. В прошлом году ЕС запретил поставки российской нефти в Хорватию через компанию-оператора JANAF, и после введения санкций JANAF прекратит поставки с терминала на острове Крк. Вучич также подтвердил планы строительства трубопровода, соединяющего "Дружбу" и НПЗ NIS, который позволит Венгрии обеспечить российскую нефть для переработки.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа, заявил Вулин
6 декабря, 09:44
 
ПолитикаРОССИЯСЕРБИЯАлександр Вучич
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала