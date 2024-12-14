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Сербия не введет санкции против России, заявил Вучич

Сербия не введет санкции против России, заявил Вучич - 14.12.2024, ПРАЙМ

Сербия не введет санкции против России, заявил Вучич

Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на ожидаемые ограничительные меры США в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), заявил... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T10:55+0300

2024-12-14T10:55+0300

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политика

россия

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 14 дек – ПРАЙМ. Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на ожидаемые ограничительные меры США в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), заявил президент Сербии Александр Вучич."Хотел бы кто-то, чтобы мы ввели санкции против Москвы, а потом раздумать об этом (отмена санкций против NIS - ред.)? Не исключаю такой возможности, хоть у меня и нет доказательств этому. Но как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы", — подчеркнул сербский лидер утром в субботу в эфире национального телеканала.Ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января, поэтому президент считает необходимым вести переговоры с американской и российской сторонами. В прошлом году ЕС запретил поставки российской нефти в Хорватию через компанию-оператора JANAF, и после введения санкций JANAF прекратит поставки с терминала на острове Крк. Вучич также подтвердил планы строительства трубопровода, соединяющего "Дружбу" и НПЗ NIS, который позволит Венгрии обеспечить российскую нефть для переработки.

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россия, сербия, александр вучич