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Новый горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" откроют дымовым шоу

Новый горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" откроют дымовым шоу - 14.12.2024, ПРАЙМ

Новый горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" откроют дымовым шоу

Новый горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" откроют в субботу дымовым шоу и выступлением юных спортсменов, гостей также ждут выступление ансамбля барабанщиков... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T00:27+0300

2024-12-14T00:27+0300

2024-12-14T00:27+0300

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НАЛЬЧИК, 14 дек - ПРАЙМ. Новый горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" откроют в субботу дымовым шоу и выступлением юных спортсменов, гостей также ждут выступление ансамбля барабанщиков и дискотека, сообщила администрация курорта. Открытие нового горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус", запланированное на 7-8 декабря, перенесли на неделю из-за малого количества снега на трассах. Двадцать пятого ноября на курорте открыли для катания в тестовом режиме самую верхнюю горнолыжную трассу "Гарабаши - Мир" - это спуск с 3847 до 3500 метров. "В субботу на поляне Азау состоится торжественное открытие 55-го горнолыжного сезона, пройдут выступления артистов, музыкантов, танцоров и ансамбля барабанщиков. Также состоится массовый заезд райдеров и спасателей с дымовым шоу и выступление воспитанников детской спортшколы", - говорится в сообщении. Кроме того, на высоте 3500 метров, на станции "Мир", можно будет потанцевать под треки диджея. Гости курорта смогут увидеть процесс создания ледовой скульптуры, принять участие в массовом флешмобе, также их ждут детская анимация, творческие мастер-классы и розыгрыши призов. В завершение выступит хедлайнер вечера - кавер-группа "Южане". В новом сезоне на "Эльбрусе" будет расширена зона катания - в эксплуатацию введут еще две канатные дороги в районе обсерватории на пике Терскол - кресельного и гондольного типа, а протяженность трасс увеличится до 23 километров. В прошлом зимнем сезоне, который продлился 208 дней, на "Эльбрусе" отдохнуло почти 500 тысяч человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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