https://1prime.ru/20241214/skidki-853549713.html
Как получить максимальную выгоду от новогодних скидок на маркетплейсах
Как получить максимальную выгоду от новогодних скидок на маркетплейсах - 14.12.2024, ПРАЙМ
Как получить максимальную выгоду от новогодних скидок на маркетплейсах
Размер скидок и разнообразие уцененных товаров на маркетплейсах ближе к Новому году поражают воображение - ведь продавцам нужно сбыть максимально возможный... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T03:03+0300
2024-12-14T03:03+0300
2024-12-14T03:03+0300
маркетплейс
бизнес
новый год
https://cdnn.1prime.ru/img/77001/64/770016426_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_84c8b142a853db2b5f0f108263981e0b.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Размер скидок и разнообразие уцененных товаров на маркетплейсах ближе к Новому году поражают воображение - ведь продавцам нужно сбыть максимально возможный объем товара в текущем отчетном периоде. Как воспользоваться этим с выгодой для себя, рассказала агентству "Прайм" Анастасия Бастрыкина, маркетолог агентства PGR agency."Не забывайте сравнивать предложения разных продавцов – даже если вы увидели у одного из них неплохую скидку, всегда есть вероятность найти еще более выгодное предложение на этой или другой площадке", - говорит Бастрыкина.В предпраздничном ажиотаже продавцы стимулируют увеличение количества покупок всеми доступными способами. Один из них – это дополнительная скидка за покупку нескольких единиц товара или даже за небольшой опт. Если вы покупаете подарки для нескольких человек или для коллектива коллег на работе, это поможет вам сэкономить часть бюджета, говорит маркетолог.Перед длинными праздничными выходными продавцы постараются продать товары, у которых в ближайшее время истекает срок годности.В праздничные дни покупательская активность сильно снижается, и часть такого товара просто придется ликвидировать. Поэтому продавцу выгоднее продать его даже со значительной скидкой, иногда достигающей 50% от стоимости и больше. При этом, по словам маркетолога, на момент покупки товара его качество будет совершенно нормальным.Однако если вам нужен конкретный товар, то откладывать до последнего не стоит, особенно если на него уже появилась скидка. Если ждать более выгодных предложений, то товар может просто закончиться либо скидка станет меньше.Также эксперт советует не ждать больших скидок на популярные товары, которые и так хорошо продаются.
https://1prime.ru/20241211/vino-853485328.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77001/64/770016426_88:0:1413:994_1920x0_80_0_0_fc0dc3f6104f1030a203790de8574475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маркетплейс, бизнес, новый год
маркетплейс, Бизнес, Новый год
Как получить максимальную выгоду от новогодних скидок на маркетплейсах
Маркетолог Бастрыкина: скидки на маркетплейсах нужно сравнивать с конкурентами
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Размер скидок и разнообразие уцененных товаров на маркетплейсах ближе к Новому году поражают воображение - ведь продавцам нужно сбыть максимально возможный объем товара в текущем отчетном периоде. Как воспользоваться этим с выгодой для себя, рассказала агентству "Прайм" Анастасия Бастрыкина, маркетолог агентства PGR agency.
"Не забывайте сравнивать предложения разных продавцов – даже если вы увидели у одного из них неплохую скидку, всегда есть вероятность найти еще более выгодное предложение на этой или другой площадке", - говорит Бастрыкина.
В предпраздничном ажиотаже продавцы стимулируют увеличение количества покупок всеми доступными способами. Один из них – это дополнительная скидка за покупку нескольких единиц товара или даже за небольшой опт. Если вы покупаете подарки для нескольких человек или для коллектива коллег на работе, это поможет вам сэкономить часть бюджета, говорит маркетолог.
Российские маркетплейсы начали торговать вином
Перед длинными праздничными выходными продавцы постараются продать товары, у которых в ближайшее время истекает срок годности.
В праздничные дни покупательская активность сильно снижается, и часть такого товара просто придется ликвидировать. Поэтому продавцу выгоднее продать его даже со значительной скидкой, иногда достигающей 50% от стоимости и больше. При этом, по словам маркетолога, на момент покупки товара его качество будет совершенно нормальным.
Однако если вам нужен конкретный товар, то откладывать до последнего не стоит, особенно если на него уже появилась скидка. Если ждать более выгодных предложений, то товар может просто закончиться либо скидка станет меньше.
Также эксперт советует не ждать больших скидок на популярные товары, которые и так хорошо продаются.