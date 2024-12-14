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"Вопреки ожиданиям". В США озвучили неожиданный план по России - 14.12.2024, ПРАЙМ
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"Вопреки ожиданиям". В США озвучили неожиданный план по России
"Вопреки ожиданиям". В США озвучили неожиданный план по России - 14.12.2024, ПРАЙМ
"Вопреки ожиданиям". В США озвучили неожиданный план по России
Западу придется восстановить отношения с Россией для обеспечения стабильности, аналогичной временам холодной войны. Об этом сообщает американский журнал... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T09:14+0300
2024-12-14T09:14+0300
политика
россия
сша
украина
политика
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Западу придется восстановить отношения с Россией для обеспечения стабильности, аналогичной временам холодной войны. Об этом сообщает американский журнал Responsible Statecraft со ссылкой на немецкого эксперта по внешней политике Йоханнеса Варвика.Журнал отмечает, что в Европе и США растет поддержка мирного разрешения украинского конфликта и переговоров, несмотря на то, что Украина не достигла значительных результатов или победы."Сегодня Украина находится дальше от достижения чего-либо, хотя бы отдаленно напоминающего военную победу, чем когда-либо с февраля 2022 года. Вопреки ожиданиям в США и ЕС, санкции не обрушили экономику России и не изменили ее политику так, как того хотел Запад", — сказано в публикации.Также отмечается, что переговоры по Украине будут происходить независимо от выборов президента США, но победа Дональда Трампа ускорит этот процесс.В ответ на атаку со стороны ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению или причиняет ущерб гражданской инфраструктуре.
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россия, сша, украина, политика
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, политика
09:14 14.12.2024
 
"Вопреки ожиданиям". В США озвучили неожиданный план по России

RS: Западу придется восстановить отношения с Россией

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Западу придется восстановить отношения с Россией для обеспечения стабильности, аналогичной временам холодной войны. Об этом сообщает американский журнал Responsible Statecraft со ссылкой на немецкого эксперта по внешней политике Йоханнеса Варвика.
Журнал отмечает, что в Европе и США растет поддержка мирного разрешения украинского конфликта и переговоров, несмотря на то, что Украина не достигла значительных результатов или победы.
"Сегодня Украина находится дальше от достижения чего-либо, хотя бы отдаленно напоминающего военную победу, чем когда-либо с февраля 2022 года. Вопреки ожиданиям в США и ЕС, санкции не обрушили экономику России и не изменили ее политику так, как того хотел Запад", — сказано в публикации.
Также отмечается, что переговоры по Украине будут происходить независимо от выборов президента США, но победа Дональда Трампа ускорит этот процесс.
В ответ на атаку со стороны ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению или причиняет ущерб гражданской инфраструктуре.
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ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАполитика
 
 
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