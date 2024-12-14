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"Последнее предупреждение": над компаниями США навис дамоклов меч

"Последнее предупреждение": над компаниями США навис дамоклов меч - 14.12.2024, ПРАЙМ

"Последнее предупреждение": над компаниями США навис дамоклов меч

Администрация Джо Байдена раскритиковала план Трампа по повышению тарифов на китайские товары, но затем сама ввела новые санкции против Китая, передает издание... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T10:53+0300

2024-12-14T10:53+0300

2024-12-14T10:53+0300

политика

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Администрация Джо Байдена раскритиковала план Трампа по повышению тарифов на китайские товары, но затем сама ввела новые санкции против Китая, передает издание "Гуаньча"."Интересы Китая и США глубоко переплетены. Торговая война стала "дамокловым мечом", висящим над головами американских компаний. Использование тарифов в качестве оружия не может решить все проблемы", — отметили авторы материала.В издании также заметили, что последние импортные пошлины, введенные США, имеют целью препятствовать росту экономической мощи Китая и вступят в силу с 1 января 2025 года. Нынешний президент США Джо Байден назвал план Дональда Трампа ошибкой, однако его администрация также ввела новые санкции на ключевые материалы, импортируемые из Китая.Под давлением США Китай усилил экспортный контроль, а китайские промышленные ассоциации предупредили отечественные компании о необходимости быть осторожными при покупке американских чипов, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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