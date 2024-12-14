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Посол России допустил возобновление связей с Южной Кореей - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Посол России допустил возобновление связей с Южной Кореей
Посол России допустил возобновление связей с Южной Кореей - 14.12.2024, ПРАЙМ
Посол России допустил возобновление связей с Южной Кореей
Двусторонние отношения между Россией и Южной Кореей все еще могут быть восстановлены, несмотря на импичмент президента Юн Сок Еля. Об этом сообщил посол России... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T16:54+0300
2024-12-14T16:54+0300
политика
россия
южная корея
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СЕУЛ, 14 дек - ПРАЙМ. Двусторонние отношения между Россией и Южной Кореей все еще могут быть восстановлены, несмотря на импичмент президента Юн Сок Еля. Об этом сообщил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев."(Россия и Южная Корея сохраняют - ред.) возможности для стабилизации и в перспективе восстановления наших связей. Надеюсь, что драматические события, происходящие во внутриполитической жизни Республики Корея, в конечном итоге будут этому не препятствовать, а, наоборот, способствовать", — цитирует дипломата посольство в своем Telegram-канале.Посол отметил, что отношения между Россией и Южной Кореей приблизились к точке невозврата, но Южная Корея пока не приняла решения о прямых поставках летального оружия Украине.Ранее Национальное собрание поддержало импичмент президента, теперь вопрос об отстранении президента будет решаться Конституционным судом. Полномочия президента временно приостановлены, и исполняющим обязанности главы государства станет премьер-министр до вынесения окончательного решения судом.
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россия, южная корея
Политика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
16:54 14.12.2024
 
Посол России допустил возобновление связей с Южной Кореей

Посол России Зиновьев: Москва и Сеул могут восстановить связи

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Плотникова
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СЕУЛ, 14 дек - ПРАЙМ. Двусторонние отношения между Россией и Южной Кореей все еще могут быть восстановлены, несмотря на импичмент президента Юн Сок Еля. Об этом сообщил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.
"(Россия и Южная Корея сохраняют - ред.) возможности для стабилизации и в перспективе восстановления наших связей. Надеюсь, что драматические события, происходящие во внутриполитической жизни Республики Корея, в конечном итоге будут этому не препятствовать, а, наоборот, способствовать", — цитирует дипломата посольство в своем Telegram-канале.
Посол отметил, что отношения между Россией и Южной Кореей приблизились к точке невозврата, но Южная Корея пока не приняла решения о прямых поставках летального оружия Украине.
Ранее Национальное собрание поддержало импичмент президента, теперь вопрос об отстранении президента будет решаться Конституционным судом. Полномочия президента временно приостановлены, и исполняющим обязанности главы государства станет премьер-министр до вынесения окончательного решения судом.
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