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В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ

В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ - 14.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ

Летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T12:21+0300

2024-12-14T12:21+0300

2024-12-14T12:21+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "В соответствии с принятым бюджетом, летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране", - рассказал Колунов. Парламентарий отметил, что повышения тарифов не избежать, что, в первую очередь, связано с инфляцией. Колунов добавил, что показатель 11,9% является усредненным по стране, так как в одних регионах он будет выше, а в других ниже. По его словам, все зависит от региональных комитетов по тарифам, которые различаются по инфраструктуре, степени благоустройства жилищного фонда, объемах реализации коммунальных услуг, уровнях энергоемкости, степени изношенности сетей и оборудования.

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россия, госдума, жкх