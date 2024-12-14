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В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ - 14.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ
В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ - 14.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ
Летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T12:21+0300
2024-12-14T12:21+0300
экономика
россия
госдума
жкх
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "В соответствии с принятым бюджетом, летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране", - рассказал Колунов. Парламентарий отметил, что повышения тарифов не избежать, что, в первую очередь, связано с инфляцией. Колунов добавил, что показатель 11,9% является усредненным по стране, так как в одних регионах он будет выше, а в других ниже. По его словам, все зависит от региональных комитетов по тарифам, которые различаются по инфраструктуре, степени благоустройства жилищного фонда, объемах реализации коммунальных услуг, уровнях энергоемкости, степени изношенности сетей и оборудования.
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россия, госдума, жкх
Экономика, РОССИЯ, Госдума, ЖКХ
12:21 14.12.2024
 
В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ

Колунов: тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% летом 2025 года

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖКХ
ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"В соответствии с принятым бюджетом, летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране", - рассказал Колунов.
Парламентарий отметил, что повышения тарифов не избежать, что, в первую очередь, связано с инфляцией.
Колунов добавил, что показатель 11,9% является усредненным по стране, так как в одних регионах он будет выше, а в других ниже. По его словам, все зависит от региональных комитетов по тарифам, которые различаются по инфраструктуре, степени благоустройства жилищного фонда, объемах реализации коммунальных услуг, уровнях энергоемкости, степени изношенности сетей и оборудования.
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