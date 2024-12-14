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В ГД внесли проект о переработке конфискованных немаркированных товаров

В ГД внесли проект о переработке конфискованных немаркированных товаров - 14.12.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о переработке конфискованных немаркированных товаров

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить правила распоряжения конфискованными товарами, которые обязаны иметь маркировку,... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T17:51+0300

2024-12-14T17:51+0300

2024-12-14T17:51+0300

политика

россия

госдума

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МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить правила распоряжения конфискованными товарами, которые обязаны иметь маркировку, но были изъяты из-за нарушений, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается закрепить... положения о том, что конфискованные по решению суда товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, явившиеся предметами административных правонарушений,... подлежат направлению на уничтожение, утилизацию, переработку в случае признания их небезопасными или непригодными для использования по прямому назначению..., либо могут быть безвозмездно переданы для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию уполномоченным федеральным органам исполнительной власти и (или) уполномоченным организациям в случаях и порядке, установленных правительством Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке. Уточняется, что если товары, конфискованные из-за нарушений правил обязательной маркировки, признаны небезопасными или непригодными, они будут уничтожаться, перерабатываться или утилизироваться, а если товары пригодны, их предлагается безвозмездно передавать для гуманитарной помощи (например, в случае военных, природных или техногенных катастроф). Согласно пояснительной записке, такие правила в настоящее время действуют только для товаров легкой промышленности, а законопроектом предлагается расширить правило на другие маркируемые товары. В документе сообщается, что данный законопроект необходим, чтобы исключить возвращение таких товаров в незаконный оборот и обеспечить их использование в интересах общества.

https://1prime.ru/20241213/proekt-853549429.html

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россия, госдума