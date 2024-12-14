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В ГД внесли проект о переработке конфискованных немаркированных товаров
В ГД внесли проект о переработке конфискованных немаркированных товаров - 14.12.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о переработке конфискованных немаркированных товаров
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить правила распоряжения конфискованными товарами, которые обязаны иметь маркировку,... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T17:51+0300
2024-12-14T17:51+0300
2024-12-14T17:51+0300
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МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить правила распоряжения конфискованными товарами, которые обязаны иметь маркировку, но были изъяты из-за нарушений, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается закрепить... положения о том, что конфискованные по решению суда товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, явившиеся предметами административных правонарушений,... подлежат направлению на уничтожение, утилизацию, переработку в случае признания их небезопасными или непригодными для использования по прямому назначению..., либо могут быть безвозмездно переданы для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию уполномоченным федеральным органам исполнительной власти и (или) уполномоченным организациям в случаях и порядке, установленных правительством Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке. Уточняется, что если товары, конфискованные из-за нарушений правил обязательной маркировки, признаны небезопасными или непригодными, они будут уничтожаться, перерабатываться или утилизироваться, а если товары пригодны, их предлагается безвозмездно передавать для гуманитарной помощи (например, в случае военных, природных или техногенных катастроф). Согласно пояснительной записке, такие правила в настоящее время действуют только для товаров легкой промышленности, а законопроектом предлагается расширить правило на другие маркируемые товары. В документе сообщается, что данный законопроект необходим, чтобы исключить возвращение таких товаров в незаконный оборот и обеспечить их использование в интересах общества.
https://1prime.ru/20241213/proekt-853549429.html
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Политика, РОССИЯ, Госдума
В ГД внесли проект о переработке конфискованных немаркированных товаров
В Госдуму внесли проект о переработке конфискованных немаркированных товаров
МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить правила распоряжения конфискованными товарами, которые обязаны иметь маркировку, но были изъяты из-за нарушений, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается закрепить... положения о том, что конфискованные по решению суда товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, явившиеся предметами административных правонарушений,... подлежат направлению на уничтожение, утилизацию, переработку в случае признания их небезопасными или непригодными для использования по прямому назначению..., либо могут быть безвозмездно переданы для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию уполномоченным федеральным органам исполнительной власти и (или) уполномоченным организациям в случаях и порядке, установленных правительством Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке.
Уточняется, что если товары, конфискованные из-за нарушений правил обязательной маркировки, признаны небезопасными или непригодными, они будут уничтожаться, перерабатываться или утилизироваться, а если товары пригодны, их предлагается безвозмездно передавать для гуманитарной помощи (например, в случае военных, природных или техногенных катастроф). Согласно пояснительной записке, такие правила в настоящее время действуют только для товаров легкой промышленности, а законопроектом предлагается расширить правило на другие маркируемые товары.
В документе сообщается, что данный законопроект необходим, чтобы исключить возвращение таких товаров в незаконный оборот и обеспечить их использование в интересах общества.
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