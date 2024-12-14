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Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, пишут СМИ - 14.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241214/turtsiya-853570207.html
Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, пишут СМИ
Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, пишут СМИ - 14.12.2024, ПРАЙМ
Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, пишут СМИ
Турция подала заявки в США на исключение "Газпромбанка" из санкционного списка, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны и продолжить сделки по... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T09:52+0300
2024-12-14T09:52+0300
экономика
турция
россия
газпромбанк
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АНКАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Турция подала заявки в США на исключение "Газпромбанка" из санкционного списка, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны и продолжить сделки по закупке газа, передает издание Hürriyet со ссылкой на источники.В Анкаре отметили, что Турции важно получить от Вашингтона согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страныСогласно газете, оплата в рублях за поставки российского газа в Евросоюз осуществляется через Газпромбанк, и исключение его из санкционного списка будет благоприятным для Турции. Журналисты сообщают, что Турция активно изучает ситуацию вокруг санкций и ожидает мягкого исключения "Газпромбанка" из списка."Альпарслан Байрактар, министр энергетики и природных ресурсов, заявил, что это решение также затронет Турцию и что она хочет получить освобождение от санкций. В настоящее время приоритетной задачей Турции является выход из этого санкционного списка. Этот вопрос был поднят Турцией на переговорах (в ходе визита госсекретаря США Блинкена в Анкару - ред.)", — сказано в публикации.Варианты оплаты российского газа, несмотря на санкции, будут найдены, но это может занять время.
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турция, россия, газпромбанк
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Газпромбанк
09:52 14.12.2024
 
Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, пишут СМИ

Hürriyet: Турция подала заявку на выход из санкционного списка по Газпромбанку

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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АНКАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Турция подала заявки в США на исключение "Газпромбанка" из санкционного списка, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны и продолжить сделки по закупке газа, передает издание Hürriyet со ссылкой на источники.
В Анкаре отметили, что Турции важно получить от Вашингтона согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны
Согласно газете, оплата в рублях за поставки российского газа в Евросоюз осуществляется через Газпромбанк, и исключение его из санкционного списка будет благоприятным для Турции. Журналисты сообщают, что Турция активно изучает ситуацию вокруг санкций и ожидает мягкого исключения "Газпромбанка" из списка.
"Альпарслан Байрактар, министр энергетики и природных ресурсов, заявил, что это решение также затронет Турцию и что она хочет получить освобождение от санкций. В настоящее время приоритетной задачей Турции является выход из этого санкционного списка. Этот вопрос был поднят Турцией на переговорах (в ходе визита госсекретаря США Блинкена в Анкару - ред.)", — сказано в публикации.
Варианты оплаты российского газа, несмотря на санкции, будут найдены, но это может занять время.
Логотип Газпромбанка - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Мобильное приложение Газпромбанка недоступно в Google Play
6 декабря, 18:17
 
ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯГазпромбанк
 
 
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