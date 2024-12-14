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Киев отложил подписание договора с Вашингтоном по ископаемым, сообщили СМИ
Киев отложил подписание договора с Вашингтоном по ископаемым, сообщили СМИ - 14.12.2024, ПРАЙМ
Киев отложил подписание договора с Вашингтоном по ископаемым, сообщили СМИ
Киев отложил подписание договора о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых с Вашингтоном до инаугурации одержавшего победу в президентской гонке Дональда... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T18:35+0300
2024-12-14T18:35+0300
2024-12-14T18:35+0300
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Киев отложил подписание договора о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых с Вашингтоном до инаугурации одержавшего победу в президентской гонке Дональда Трампа. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на неназванные источники. Отмечается, что украинские чиновники делают все возможное, чтобы "задобрить" Трампа и "укрепить свои позиции" в конфликте с Москвой. По данным издания, украинские власти дважды откладывали подписание договора о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, который планировалось подписать с администрацией президента США Джо Байдена. NYT пишет со ссылкой на неназванные источники из США и Украины, что это говорит о том, что Киев, скорее всего, ждет вступления в должность Трампа, чтобы представить сделку как скорую победу его администрации. По данным издания, так украинские чиновники и предприниматели пытаются использовать "транзакционный подход" Трампа, заявляя, что Украина богата природными ресурсами, которые могли бы поддержать американскую промышленность. Авторы публикации напомнили, что на Украине есть такие полезные ископаемые, как кобальт, графит и литий.
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Политика, США, УКРАИНА, соглашение, полезные ископаемые
Киев отложил подписание договора с Вашингтоном по ископаемым, сообщили СМИ
NYT: Киев отложил подписание договора с США по ископаемым до инаугурации Трампа
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Киев отложил подписание договора о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых с Вашингтоном до инаугурации одержавшего победу в президентской гонке Дональда Трампа. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на неназванные источники.
Отмечается, что украинские чиновники делают все возможное, чтобы "задобрить" Трампа и "укрепить свои позиции" в конфликте с Москвой. По данным издания, украинские власти дважды откладывали подписание договора о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, который планировалось подписать с администрацией президента США Джо Байдена.
NYT пишет со ссылкой на неназванные источники из США и Украины, что это говорит о том, что Киев, скорее всего, ждет вступления в должность Трампа, чтобы представить сделку как скорую победу его администрации.
По данным издания, так украинские чиновники и предприниматели пытаются использовать "транзакционный подход" Трампа, заявляя, что Украина богата природными ресурсами, которые могли бы поддержать американскую промышленность. Авторы публикации напомнили, что на Украине есть такие полезные ископаемые, как кобальт, графит и литий.
"Столетиями". Стало известно, кто угрожает России через Украину