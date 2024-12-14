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В Минздраве рассказали о создании бесплатной вакцины от рака
В Минздраве рассказали о создании бесплатной вакцины от рака - 14.12.2024, ПРАЙМ
В Минздраве рассказали о создании бесплатной вакцины от рака
Создаваемая сейчас российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов. Об этом заявил в эфире "Радио России" главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T17:06+0300
2024-12-14T17:06+0300
2024-12-14T17:06+0300
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Создаваемая сейчас российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов. Об этом заявил в эфире "Радио России" главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. Он напомнил, что все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоят очень дорого. При этом вакцина "не будет лекарством таким для избранных". "Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно", — сказал Каприн. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что разрабатываемая вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
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россия, минздрав, рак, онкология
РОССИЯ, Минздрав, рак, онкология
В Минздраве рассказали о создании бесплатной вакцины от рака
Онколог Минздрава: российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Создаваемая сейчас российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов. Об этом заявил в эфире "Радио России" главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Он напомнил, что все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоят очень дорого. При этом вакцина "не будет лекарством таким для избранных".
"Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно", — сказал Каприн.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что разрабатываемая вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
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