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В Минздраве рассказали о создании бесплатной вакцины от рака

В Минздраве рассказали о создании бесплатной вакцины от рака - 14.12.2024, ПРАЙМ

В Минздраве рассказали о создании бесплатной вакцины от рака

Создаваемая сейчас российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов. Об этом заявил в эфире "Радио России" главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T17:06+0300

2024-12-14T17:06+0300

2024-12-14T17:06+0300

россия

минздрав

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онкология

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Создаваемая сейчас российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов. Об этом заявил в эфире "Радио России" главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. Он напомнил, что все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоят очень дорого. При этом вакцина "не будет лекарством таким для избранных". "Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно", — сказал Каприн. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что разрабатываемая вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.

https://1prime.ru/20241213/murashko-853555509.html

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россия, минздрав, рак, онкология