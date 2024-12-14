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"Полный паралич". Во Франции сделали тяжелое признание о ВСУ
"Полный паралич". Во Франции сделали тяжелое признание о ВСУ - 14.12.2024, ПРАЙМ
"Полный паралич". Во Франции сделали тяжелое признание о ВСУ
Украинская армия не способна долго удерживать оборону, так как практически достигла полного паралича, что позволит российским войскам продвинуться на сотни... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T13:16+0300
2024-12-14T13:16+0300
2024-12-14T13:16+0300
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Украинская армия не способна долго удерживать оборону, так как практически достигла полного паралича, что позволит российским войскам продвинуться на сотни километров, пишет издание Le Figaro."Российская армия ускорила продвижение на поле боя, пользуясь ослаблением украинских позиций", — отметил автор материала.Военные эксперты отмечают, что Россия продемонстрировала свои возможности, запустив новейшую ракету средней дальности "Орешник", а президент России Владимир Путин подтвердил готовность пробивать противоракетную оборону.Продвижение российских войск также наблюдается в других районах, как на севере, в Курской области, так и на востоке, в районе реки Оскол. Украинская армия не имеет достаточного оборудования и ресурсов для удержания позиций и замены уставших солдат, заметили в газете.По словам французского военного источника, русские хотят "парализовать" противника, чтобы Украина "была не в состоянии справиться со всеми ударами", заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, ВСУ
"Полный паралич". Во Франции сделали тяжелое признание о ВСУ
Le Figaro: на Западе опасаются паралича украинской армии
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ.
Украинская армия не способна долго удерживать оборону, так как практически достигла полного паралича, что позволит российским войскам продвинуться на сотни километров, пишет
издание Le Figaro.
"Российская армия ускорила продвижение на поле боя, пользуясь ослаблением украинских позиций", — отметил автор материала.
Военные эксперты отмечают, что Россия продемонстрировала свои возможности, запустив новейшую ракету средней дальности "Орешник", а президент России Владимир Путин подтвердил готовность пробивать противоракетную оборону.
Продвижение российских войск также наблюдается в других районах, как на севере, в Курской области, так и на востоке, в районе реки Оскол. Украинская армия не имеет достаточного оборудования и ресурсов для удержания позиций и замены уставших солдат, заметили в газете.
По словам французского военного источника, русские хотят "парализовать" противника, чтобы Украина "была не в состоянии справиться со всеми ударами", заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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