https://1prime.ru/20241214/zakharova-853573731.html

В МИД сравнили Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски"

В МИД сравнили Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски" - 14.12.2024, ПРАЙМ

В МИД сравнили Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски"

Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас напоминает истеричную героиню фильма "Красота по-американски" своей маниакальной русофобией. Таким мнением... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T13:55+0300

2024-12-14T13:55+0300

2024-12-14T13:55+0300

политика

россия

мид

мария захарова

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас напоминает истеричную героиню фильма "Красота по-американски" своей маниакальной русофобией. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это её заявление напоминает фрагмент фильма "Красота по-американски", где риэлтор Кэролайн Бёрнем, будучи жертвой неолиберальных установок, обсессивно убеждает себя, что обязательно продаст дом (I will sell this house today!), потому что так решила, и, это, в свою очередь устранит все её личные и семейные проблемы. Она может, она сделает, она решила! В это же время муж пытается изменить ей с молодой подругой дочери", — отметила дипломат в своем аккаунте в Telegram.Она указала на то, что во время введения санкций против России, компания мужа Каллас занималась торговлей с Россией. Захарова подчеркнула, что аналогия заключается в том, что хотя героине фильма не удается достичь своей цели, она продолжает настойчиво убеждать себя в своем успехе.Захарова предложила Каллас начать "бить себя по лицу", чтобы выйти из русофобского безумия, которое, по ее мнению, является драмой для тех, кто применяет антироссийские санкции.

https://1prime.ru/20241212/kallas-853516167.html

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россия, мид, мария захарова