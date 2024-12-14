https://1prime.ru/20241214/zakharova-853573731.html
В МИД сравнили Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски"
В МИД сравнили Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски" - 14.12.2024, ПРАЙМ
В МИД сравнили Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски"
Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас напоминает истеричную героиню фильма "Красота по-американски" своей маниакальной русофобией. Таким мнением... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T13:55+0300
2024-12-14T13:55+0300
2024-12-14T13:55+0300
политика
россия
мид
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас напоминает истеричную героиню фильма "Красота по-американски" своей маниакальной русофобией. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это её заявление напоминает фрагмент фильма "Красота по-американски", где риэлтор Кэролайн Бёрнем, будучи жертвой неолиберальных установок, обсессивно убеждает себя, что обязательно продаст дом (I will sell this house today!), потому что так решила, и, это, в свою очередь устранит все её личные и семейные проблемы. Она может, она сделает, она решила! В это же время муж пытается изменить ей с молодой подругой дочери", — отметила дипломат в своем аккаунте в Telegram.Она указала на то, что во время введения санкций против России, компания мужа Каллас занималась торговлей с Россией. Захарова подчеркнула, что аналогия заключается в том, что хотя героине фильма не удается достичь своей цели, она продолжает настойчиво убеждать себя в своем успехе.Захарова предложила Каллас начать "бить себя по лицу", чтобы выйти из русофобского безумия, которое, по ее мнению, является драмой для тех, кто применяет антироссийские санкции.
https://1prime.ru/20241212/kallas-853516167.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
В МИД сравнили Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски"
Захарова сравнила Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски"
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас напоминает истеричную героиню фильма "Красота по-американски" своей маниакальной русофобией. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это её заявление напоминает фрагмент фильма "Красота по-американски", где риэлтор Кэролайн Бёрнем, будучи жертвой неолиберальных установок, обсессивно убеждает себя, что обязательно продаст дом (I will sell this house today!), потому что так решила, и, это, в свою очередь устранит все её личные и семейные проблемы. Она может, она сделает, она решила! В это же время муж пытается изменить ей с молодой подругой дочери", — отметила дипломат в своем аккаунте в Telegram.
Она указала на то, что во время введения санкций против России, компания мужа Каллас занималась торговлей с Россией. Захарова подчеркнула, что аналогия заключается в том, что хотя героине фильма не удается достичь своей цели, она продолжает настойчиво убеждать себя в своем успехе.
Захарова предложила Каллас начать "бить себя по лицу", чтобы выйти из русофобского безумия, которое, по ее мнению, является драмой для тех, кто применяет антироссийские санкции.
Каллас раскрыла стратегию ЕС в случае отказа США поддерживать Украину