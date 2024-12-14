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В МИД сравнили Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски" - 14.12.2024, ПРАЙМ
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В МИД сравнили Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски"
В МИД сравнили Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски" - 14.12.2024, ПРАЙМ
В МИД сравнили Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски"
Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас напоминает истеричную героиню фильма "Красота по-американски" своей маниакальной русофобией. Таким мнением... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T13:55+0300
2024-12-14T13:55+0300
политика
россия
мид
мария захарова
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас напоминает истеричную героиню фильма "Красота по-американски" своей маниакальной русофобией. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это её заявление напоминает фрагмент фильма "Красота по-американски", где риэлтор Кэролайн Бёрнем, будучи жертвой неолиберальных установок, обсессивно убеждает себя, что обязательно продаст дом (I will sell this house today!), потому что так решила, и, это, в свою очередь устранит все её личные и семейные проблемы. Она может, она сделает, она решила! В это же время муж пытается изменить ей с молодой подругой дочери", — отметила дипломат в своем аккаунте в Telegram.Она указала на то, что во время введения санкций против России, компания мужа Каллас занималась торговлей с Россией. Захарова подчеркнула, что аналогия заключается в том, что хотя героине фильма не удается достичь своей цели, она продолжает настойчиво убеждать себя в своем успехе.Захарова предложила Каллас начать "бить себя по лицу", чтобы выйти из русофобского безумия, которое, по ее мнению, является драмой для тех, кто применяет антироссийские санкции.
https://1prime.ru/20241212/kallas-853516167.html
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россия, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
13:55 14.12.2024
 
В МИД сравнили Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски"

Захарова сравнила Каллас с истеричной героиней фильма "Красота по-американски"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас напоминает истеричную героиню фильма "Красота по-американски" своей маниакальной русофобией. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это её заявление напоминает фрагмент фильма "Красота по-американски", где риэлтор Кэролайн Бёрнем, будучи жертвой неолиберальных установок, обсессивно убеждает себя, что обязательно продаст дом (I will sell this house today!), потому что так решила, и, это, в свою очередь устранит все её личные и семейные проблемы. Она может, она сделает, она решила! В это же время муж пытается изменить ей с молодой подругой дочери", — отметила дипломат в своем аккаунте в Telegram.
Она указала на то, что во время введения санкций против России, компания мужа Каллас занималась торговлей с Россией. Захарова подчеркнула, что аналогия заключается в том, что хотя героине фильма не удается достичь своей цели, она продолжает настойчиво убеждать себя в своем успехе.
Захарова предложила Каллас начать "бить себя по лицу", чтобы выйти из русофобского безумия, которое, по ее мнению, является драмой для тех, кто применяет антироссийские санкции.
Саммит НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Каллас раскрыла стратегию ЕС в случае отказа США поддерживать Украину
12 декабря, 11:29
 
ПолитикаРОССИЯМИДМария Захарова
 
 
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