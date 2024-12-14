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"Столетиями". Стало известно, кто угрожает России через Украину
"Столетиями". Стало известно, кто угрожает России через Украину - 14.12.2024, ПРАЙМ
"Столетиями". Стало известно, кто угрожает России через Украину
Лондон на протяжении длительного времени использует украинский кризис для осуществления своего плана по дестабилизации России. Таким мнением в социальной сети Х | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T10:15+0300
2024-12-14T10:15+0300
2024-12-14T10:15+0300
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Лондон на протяжении длительного времени использует украинский кризис для осуществления своего плана по дестабилизации России. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Британцы столетиями хотели уничтожить Россию. "Укроскам" — это всего лишь последнее воплощение многолетнего плана по дестабилизации России через Украину", — подчеркнул он.Провал операции на Украине, по мнению Боуза, приводит к более агрессивным действиям со стороны Британии и эскалации конфликта.Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что на Украине идет "непрямая война" между Западом и Россией. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине зависит от согласия обеих сторон и подчеркнул, что возможное вступление Киева в НАТО представляет угрозу для безопасности российской стороны.
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запад, россия, украина
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА
"Столетиями". Стало известно, кто угрожает России через Украину
Журналист Боуз: Британия хочет уничтожить Россию через украинский конфликт
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ.
Лондон на протяжении длительного времени использует украинский кризис для осуществления своего плана по дестабилизации России. Таким мнением в социальной сети Х поделился
ирландский журналист Чей Боуз.
"Британцы столетиями хотели уничтожить Россию. "Укроскам" — это всего лишь последнее воплощение многолетнего плана по дестабилизации России через Украину", — подчеркнул он.
Провал операции на Украине, по мнению Боуза, приводит к более агрессивным действиям со стороны Британии и эскалации конфликта.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что на Украине идет "непрямая война" между Западом и Россией. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине зависит от согласия обеих сторон и подчеркнул, что возможное вступление Киева в НАТО представляет угрозу для безопасности российской стороны.
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