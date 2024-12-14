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"Столетиями". Стало известно, кто угрожает России через Украину - 14.12.2024, ПРАЙМ
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"Столетиями". Стало известно, кто угрожает России через Украину
"Столетиями". Стало известно, кто угрожает России через Украину - 14.12.2024, ПРАЙМ
"Столетиями". Стало известно, кто угрожает России через Украину
Лондон на протяжении длительного времени использует украинский кризис для осуществления своего плана по дестабилизации России. Таким мнением в социальной сети Х | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T10:15+0300
2024-12-14T10:15+0300
политика
запад
россия
украина
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Лондон на протяжении длительного времени использует украинский кризис для осуществления своего плана по дестабилизации России. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Британцы столетиями хотели уничтожить Россию. "Укроскам" — это всего лишь последнее воплощение многолетнего плана по дестабилизации России через Украину", — подчеркнул он.Провал операции на Украине, по мнению Боуза, приводит к более агрессивным действиям со стороны Британии и эскалации конфликта.Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что на Украине идет "непрямая война" между Западом и Россией. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине зависит от согласия обеих сторон и подчеркнул, что возможное вступление Киева в НАТО представляет угрозу для безопасности российской стороны.
https://1prime.ru/20241214/ukraina-853570347.html
запад
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запад, россия, украина
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА
10:15 14.12.2024
 
"Столетиями". Стало известно, кто угрожает России через Украину

Журналист Боуз: Британия хочет уничтожить Россию через украинский конфликт

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Лондон на протяжении длительного времени использует украинский кризис для осуществления своего плана по дестабилизации России. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.
"Британцы столетиями хотели уничтожить Россию. "Укроскам" — это всего лишь последнее воплощение многолетнего плана по дестабилизации России через Украину", — подчеркнул он.
Провал операции на Украине, по мнению Боуза, приводит к более агрессивным действиям со стороны Британии и эскалации конфликта.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что на Украине идет "непрямая война" между Западом и Россией. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине зависит от согласия обеих сторон и подчеркнул, что возможное вступление Киева в НАТО представляет угрозу для безопасности российской стороны.
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