https://1prime.ru/20241214/zapad-853579272.html

Запад пытается сохранить влияние в своих бывших колониях, заявил Медведев

Запад пытается сохранить влияние в своих бывших колониях, заявил Медведев - 14.12.2024, ПРАЙМ

Запад пытается сохранить влияние в своих бывших колониях, заявил Медведев

Запад предпринимает отчаянные попытки сохранить влияние в своих бывших колониях. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T16:23+0300

2024-12-14T16:23+0300

2024-12-14T16:24+0300

политика

россия

дмитрий медведев

запад

многополярный мир

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Запад предпринимает отчаянные попытки сохранить влияние в своих бывших колониях. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". По словам Медведева, Запад отчаянно пытается не утратить своего влияния на бывшие колонии, сохранить однополярную модель мироустройства и при этом использует весь арсенал методов давления и устрашения непокорных государств. Россия при этом выступает за формирование справедливого многополярного миропорядка, отметил Медведев. Он добавил, что РФ в формировании многополярного мира поддерживают десятки стран глобального Юга и Востока.

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россия, дмитрий медведев, запад, многополярный мир