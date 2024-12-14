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Запад пытается сохранить влияние в своих бывших колониях, заявил Медведев
Запад пытается сохранить влияние в своих бывших колониях, заявил Медведев - 14.12.2024, ПРАЙМ
Запад пытается сохранить влияние в своих бывших колониях, заявил Медведев
Запад предпринимает отчаянные попытки сохранить влияние в своих бывших колониях. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T16:23+0300
2024-12-14T16:23+0300
2024-12-14T16:24+0300
политика
россия
дмитрий медведев
запад
многополярный мир
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Запад предпринимает отчаянные попытки сохранить влияние в своих бывших колониях. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". По словам Медведева, Запад отчаянно пытается не утратить своего влияния на бывшие колонии, сохранить однополярную модель мироустройства и при этом использует весь арсенал методов давления и устрашения непокорных государств. Россия при этом выступает за формирование справедливого многополярного миропорядка, отметил Медведев. Он добавил, что РФ в формировании многополярного мира поддерживают десятки стран глобального Юга и Востока.
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россия, дмитрий медведев, запад, многополярный мир
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, ЗАПАД, многополярный мир
Запад пытается сохранить влияние в своих бывших колониях, заявил Медведев
Медведев: Запад отчаянно пытается не утратить влияние в своих бывших колониях
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Запад предпринимает отчаянные попытки сохранить влияние в своих бывших колониях. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
По словам Медведева, Запад отчаянно пытается не утратить своего влияния на бывшие колонии, сохранить однополярную модель мироустройства и при этом использует весь арсенал методов давления и устрашения непокорных государств.
Россия при этом выступает за формирование справедливого многополярного миропорядка, отметил Медведев. Он добавил, что РФ в формировании многополярного мира поддерживают десятки стран глобального Юга и Востока.
Медведев допустил возможность появления новых регионов в составе России